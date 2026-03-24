Męczarnie siatkarzy Perugii w Lidze Mistrzów. Kamil Semeniuk z nagrodą MVP

Siatkarze Perugii mieli przewagę w pierwszym secie (6:8, 9:13). Gospodarze nie rezygnowali, w końcówce złapali kontakt z rywalami (20:21), ale nie zdołali wykorzystać szans na wyrównanie, psując zagrywki. Premierową odsłonę rozstrzygnął skutecznym atakiem Oleg Płotnicki (23:25).

Zobacz także: Takie słowa kapitana Projektu po wygranej z Bogdanką! Zwrócił się do kibiców

Druga odsłona nie była wielkim widowiskiem. Drużyna z Perugii już na początku odskoczyła rywalom (1:5), a gospodarze, popełniając sporo błędów, nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. W efekcie ekipa z Italii utrzymywała punktowy dystans (8:13, 11:19). Federico Crosato atakiem ze środka ustalił wynik na 19:25.

Gospodarze udanie rozpoczęli trzeciego seta (10:6), siatkarze Perugii szybko wyrównali, ale grali w tym secie słabo, mieli problemy w ofensywie, popełniali błędy i otworzyli rywalom furtkę do wygranej. Ekipa z Las Palmas wykorzystała sytuację, w końcówce znów uzyskała przewagę i pokonała rywali 25:21.

W czwartym secie siatkarze Perugii nadal walczyli ze swoimi słabościami. W środkowej części seta wydawało się, że je opanowali, uzyskali przewagę (9:11, 15:16), ale później nie uniknęli błędów i końcówka należała do drużyny z Las Palmas. Gospodarze wyraźnie się rozkręcili, dobrze grał Osmany Juantorena, który skończył ważną akcję na 23:21. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Helder Spencer (25:23).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Lepiej rozpoczęli go siatkarze Perugii, którzy po asie Olega Płotnickiego mieli cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8) i utrzymywali korzystny wynik w dalszej części seta. W końcówce zrobiło się jednak nerwowo, gdy gospodarze obronili dwie piłki meczowe, ale Wassim Ben Tara wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (13:15).

Skrót meczu Las Palmas - Perugia:





Najwięcej punktów: Francisco Wallysson Souza (20), Helder Spencer (15), Martin Ramos (14), Osmany Juantorena (14), Tomas Rousseaux (12) - Las Palmas; Wassim Ben Tara (28), Oleh Plotnytskyi (20), Roberto Russo (14), Kamil Semeniuk (13), Federico Crosato (10) - Perugia. MVP: Kamil Semeniuk (10/27 = 37% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 68% pozytywnego przyjęcia).

Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Monini Perugia 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 25:23, 13:15)

Guaguas: Miguel Angel De Amo, Osmany Juantorena, Helder Spencer, Francisco Wallysson Souza, Nicolas Bruno, Martin Ramos – Unai Larranaga Ledo (libero) oraz Augusto Colito, Tomas Rousseaux. Trener: Sergio Miguel Camarero.

Perugia: Federico Crosato, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Roberto Russo, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Gabrijel Cvanciger. Trener: Angelo Lorenzetti.

