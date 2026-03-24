Warszawianie stoczyli niesamowitą walkę w barażu, w którym po dwóch tie-breakach i „złotym secie” wyeliminowali z rozgrywek triumfatora z 2024 roku, włoski Itas Trentino. Natomiast debiutujący w LM Lublinianie byli w nieco bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o odpoczynek, bo w fazie grupowej wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału i ominęli baraże.

W tym sezonie PGE Projekt i Bogdanka LUK spotkały się dwukrotnie - oba mecze w PlusLidze wygrała ekipa trenera Stephane’a Antigi, który w przeszłości prowadził też stołeczny zespół.

Tymczasem we wtorek lepsi okazali się siatkarze z Warszawy, którzy wygrali 3:1.

Warszawianom do awansu wystarczą dwa wygrane sety w rewanżu. Lublinianie, by znaleźć się w najlepszej czwórce, muszą zwyciężyć 1 kwietnia 3:0 lub 3:1, a następnie także w „złotym secie”.

PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 3:1 (25:14, 23:25, 26:24, 25:20)

Projekt: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Linus Weber. Trener: Kamil Nalepka.



Bogdanka: Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda, Hilir Henno – Thales Hoss (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Kewin Sasak, Daenan Gyimah, Maciej Czyrek (libero). Trener: Stephane Antiga.

Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu (WIDEO)