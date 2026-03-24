Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

Dwa pierwsze mecze ćwierćfinałowe rozegrano we wtorek. W polskich derbach siatkarze PGE Projektu Warszawa pokonali w pierwszym spotkaniu u siebie Bogdankę LUK Lublin 3:1. Broniąca trofeum Sir Sicoma Monini Perugia, nie bez kłopotów wygrała na wyjeździe z Guaguas Las Palmas 3:2.

Spotkania rewanżowe zostaną rozegrane między 31 marca i 2 kwietnia. Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w Turynie, w dniach 16-17 maja.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-03-24: PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 3:1 (25:14, 23:25, 26:24, 25:20)

2026-03-24: Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Monini Perugia 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 25:23, 13:15)

