Media: To wtedy McGregor wróci do UFC! Znamy nazwisko potencjalnego rywala

Dziennikarz znany w środowisku MMA ujawnił nowe szczegóły w sprawie powrotu do oktagonu byłego mistrza UFC. Z jego ustaleń wynika, że włodarze amerykańskiej organizacji dążą do zakontraktowania występu McGregora na 11 lipca, kiedy to tradycyjnie odbywa się cykl wydarzeń pod szyldem International Fight Week.

- W tym momencie myślę, że można śmiało powiedzieć, iż musiałoby dojść do absolutnej katastrofy, żeby nie zawalczył 11 lipca. Oni potrzebują tego teraz bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebują Conora McGregora na tej karcie walk - podkreślił Ariel Helwani.

Kwestią otwartą pozostaje jeszcze nazwisko rywala, z którym zmierzy się reprezentant Irlandii. Wiele dotychczasowych opcji, takich jak Michael Chandler czy Nate Diaz, jest już niedostępnych ze względu na inne zakontraktowane zestawienia. W przestrzeni medialnej coraz mocniej zarysowuje się więc kandydatura Maxa Hollowaya, o której wspomniał sam Helwani.

Obaj zawodnicy mieli już okazję skrzyżować rękawice w 2013 roku. Wówczas, podczas gali UFC Fight Night 26, lepszy okazał się McGregor, który zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów.

Przypomnijmy, że 37-latek po raz ostatni stoczył oficjalny pojedynek 10 lipca 2021 roku. W swoim ostatnim występie przegrał przez techniczny nokaut z Dustinem Poirierem. Irlandczyk doznał wtedy złamania kostki, co ostatecznie uniemożliwiło mu kontynuowanie walki.

Od tamtego czasu wielokrotnie spekulowano o dacie jego ponownego wejścia do oktagonu, jednak wszelkie plany, w tym ostatnie doniesienia o jego rzekomym udziale w gali UFC w Białym Domu, ostatecznie kończyły się fiaskiem. Tym razem jednak sygnały płynące ze strony ekspertów wydają się najbardziej konkretne od lat. Co więcej, słynny gwiazdor regularnie trenuje i publikuje w mediach społecznościowych materiały sugerujące jego powrót do rywalizacji.