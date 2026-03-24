Mistrz świata zagra w MLS!

W ostatnim czasie wiele spekulowało się na temat przyszłości Antoine'a Griezmanna. Francuz obecnie broni barw Atletico Madryt, jednak jego kontrakt z hiszpańskim klubem ważny jest do końca trwającego sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca pomyłka Realu Madryt. Zbadano złe kolano Mbappe?

Teraz wszystko się wyjaśniło. Mistrz świata z 2018 roku w lipcu zmieni zespół. Transfer Griezmanna potwierdziła bowiem drużyna Orlando City SC, występująca na co dzień w MLS.

Francuz podpisał umowę obowiązująca do końca kampanii 2027/28 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Griezmann pożegna się tym samym z Atletico, w którym spędził większą część swojej kariery. Dotychczas 35-latek w ekipie "Los Rojiblancos" rozegrał 488 meczów, w których zdobył 211 bramek i zanotował 97 bramek.

jc, Polsat Sport