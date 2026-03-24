Mistrz świata zagra w MLS!

Piłka nożna

Transfer Antoine'a Griezmanna do Orlando City SC został oficjalnie potwierdzony. Mistrz świata z 2018 roku dołączy do amerykańskiej drużyny po zakończeniu trwającego sezonu. Parafował umowę ważną do końca kampanii 2027/28 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Dwóch piłkarzy Atletico Madryt w biało-czerwonych strojach podaje sobie piątkę, świętując na boisku.
fot. PAP/EPA
W ostatnim czasie wiele spekulowało się na temat przyszłości Antoine'a Griezmanna. Francuz obecnie broni barw Atletico Madryt, jednak jego kontrakt z hiszpańskim klubem ważny jest do końca trwającego sezonu.

 

Teraz wszystko się wyjaśniło. Mistrz świata z 2018 roku w lipcu zmieni zespół. Transfer Griezmanna potwierdziła bowiem drużyna Orlando City SC, występująca na co dzień w MLS.

 

Griezmann pożegna się tym samym z Atletico, w którym spędził większą część swojej kariery. Dotychczas 35-latek w ekipie "Los Rojiblancos" rozegrał 488 meczów, w których zdobył 211 bramek i zanotował 97 bramek.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANTOINE GRIEZMANNATLETICO MADRYTHISZPANIAINNEMLSORLANDO CITYORLANDO CITY SCPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 