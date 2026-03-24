Nie żyje legenda. Miał wielki wkład w świat sportu

Tragiczne informacje napłynęły z Włoch. Zmarł jeden z legendarnych dyrektorów Giro d'Italia, Carmine Castellano. Mężczyzna odszedł w wieku 89 lat.

Czarno-białe zdjęcie fragmentu cmentarza z nagrobkiem, krzyżem i zniczem. W tle widoczne drzewa i inne nagrobki.
Zmarł jeden z legendarnych dyrektorów Giro d'Italia, Carmine Castellano
  • Nie żyje Carmine Castellano
  • Mężczyzna był dyrektorem Giro d'Italia w latach 1993-2005
  • Jego największą zmianą było wprowadzenie podjazdu na przełęcz Mortirolo
  • La Gazzetta dello Sport nazwała go postacią historyczną, która wprowadziła Giro do współczesnego kolarstwa
  • Od 2013 roku był honorowym prezesem Komitetu Regionalnego Kampanii FCI

Carmine Castellano był dyrektorem słynnego wyścigu w latach 1993-2005. Na stanowisku zastąpił Vincenza Torrianiego. Jedną z największych wprowadzonych przez niego zmian było dołączenie do rywalizacji podjazdu w postaci przełęczy Mortirolo.

 

"Giro d'Italia straciło postać historyczną, która wprowadziła Giro d'Italia do współczesnego kolarstwa i nadała mu status światowej klasy" - napisano w największym włoskim dzienniku "La Gazzetta dello Sport".

 

Mężczyzna od 2013 roku pełnił funkcję honorowego prezesa Komitetu Regionalnego Kampanii FCI. 

KP, Polsat Sport
