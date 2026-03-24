Nie żyje legenda. Miał wielki wkład w świat sportu

Carmine Castellano był dyrektorem słynnego wyścigu w latach 1993-2005. Na stanowisku zastąpił Vincenza Torrianiego. Jedną z największych wprowadzonych przez niego zmian było dołączenie do rywalizacji podjazdu w postaci przełęczy Mortirolo.

"Giro d'Italia straciło postać historyczną, która wprowadziła Giro d'Italia do współczesnego kolarstwa i nadała mu status światowej klasy" - napisano w największym włoskim dzienniku "La Gazzetta dello Sport".

Mężczyzna od 2013 roku pełnił funkcję honorowego prezesa Komitetu Regionalnego Kampanii FCI.

KP, Polsat Sport