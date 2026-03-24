Nie żyje znany dziennikarz sportowy
W wieku 71 lat zmarł Michael Lyster, słynny irlandzki komentator i dziennikarz sportowy. Związany był głównie ze stacją RTE.
Michael Lyster nie żyje.
- Michael Lyster dołączył do RTE w 1979 roku
- Prowadził program The Sunday Game przez ponad 30 lat
- Relacjonował igrzyska olimpijskie i prestiżowe wydarzenia sportowe
- W czerwcu 2015 roku przeszedł poważny zawał serca
- Zmarł w wieku 71 lat w szpitalu klinicznym w Dublinie
Lyster dołączył do RTE w 1979 roku. Przez ponad 30 lat prowadził popularny program sportowy The Sunday Game.
Relacjonował igrzyska olimpijskie czy szereg innych prestiżowych wydarzeń sportowych związanych z wyścigami konnymi czy lekkoatletyką.
W czerwcu 2015 roku doznał poważnego zawału serca.
Zmarł w wieku 71 lat w szpitalu klinicznym w Dublinie.
