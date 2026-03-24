Nie żyje znany dziennikarz sportowy

W wieku 71 lat zmarł Michael Lyster, słynny irlandzki komentator i dziennikarz sportowy. Związany był głównie ze stacją RTE.

fot. PAP
Michael Lyster nie żyje.
  • Michael Lyster dołączył do RTE w 1979 roku
  • Prowadził program The Sunday Game przez ponad 30 lat
  • Relacjonował igrzyska olimpijskie i prestiżowe wydarzenia sportowe
  • W czerwcu 2015 roku przeszedł poważny zawał serca
  • Zmarł w wieku 71 lat w szpitalu klinicznym w Dublinie

Lyster dołączył do RTE w 1979 roku. Przez ponad 30 lat prowadził popularny program sportowy The Sunday Game.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Chuck Norris

 

Relacjonował igrzyska olimpijskie czy szereg innych prestiżowych wydarzeń sportowych związanych z wyścigami konnymi czy lekkoatletyką.

 

W czerwcu 2015 roku doznał poważnego zawału serca.

 

Zmarł w wieku 71 lat w szpitalu klinicznym w Dublinie.

