Niezwykłe sceny podczas meczu Ligi Mistrzów w Warszawie! Oświadczyny na parkiecie

Pierwsze starcie ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Mistrzów odbyło się w hali stołecznego zespołu. W trakcie jednej z przerw między setami uwaga zgromadzonych widzów skupiła się na nietypowym dla siatkarskich spotkań wydarzeniu. Na boisko wszedł mężczyzna, który "poprosił o rękę" jedną z występujących tam cheerleaderek. Wzruszona kobieta przyjęła oświadczyny.

Decyzja ta natychmiast wywołała głośną owację w całej hali. Gromkie brawa rozległy się nie tylko na trybunach, ale popłynęły również z "kwadratów" dla rezerwowych, gdzie znajdowali się zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych obu rywalizujących drużyn.

Całe zajście zainspirowało dwóch graczy warszawskiego klubu do odegrania zabawnej scenki. Brandon Koppers postanowił odtworzyć romantyczny moment, używając do tego piłki do siatkówki. Kanadyjski przyjmujący podszedł do swojego klubowego kolegi, Linusa Webera, i w żartach mu się "oświadczył".