Odeszła legenda. "To ogromna strata"

"Koszykarską społeczność obiegła bardzo smutna informacja. W sobotę, 21 marca zmarł Henryk Kominek, były wybitny zawodnik Polonii Bytom i trener HKS Stali Bobrek. W ostatnich latach był regularnym gościem na meczach Niebiesko-Czerwonych. W 2022 roku brał też udział w "Koszykarskim Starciu Pokoleń" w roli trenera Polonii Bytom" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Kominek to legenda zespołu ze Śląska. Występował w jego barwach w latach 70. i 80., wywalczając awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

"Jego śmierć to ogromna strata dla całej koszykarskiej społeczności w Bytomiu" - dodano.

