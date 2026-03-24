Odkrycie reprezentacji Polski zagra w Skrze? Sensacyjne doniesienia
Jak poinformował portal lodzkisport.pl, Jakub Nowak zostanie nowym siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. Środkowy, który był odkryciem minionego sezonu reprezentacyjnego, ma przenieść się do Bełchatowa ze Steam Hemarpolu Politechniki Częstochowa.
Jakub Nowak był jednym z odkryć Nikoli Grbicia przed sezonem reprezentacyjnym w 2025 roku. Wówczas niespełna 20-letni środkowy został powołany do szerokiej kadry Biało-Czerwonych, w której niedługo później zadebiutował. I to jak! Już w swoim pierwszych miesiącach w kadrze sięgnął po złoto Ligi Narodów oraz brązowy medal mistrzostw świata.
Po sukcesie zawodnik przeniósł się z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki do Steamu Hemarpol Politechniki Częstochowa. Tam u boku Luciano De Cecco szło mu całkiem dobrze, lecz doznał kontuzji, która wykluczyła go niemal do końca sezonu.
Po tym, jak stało się jasne, że Norwid nie utrzyma się w PlusLidze, zawodnicy zaczęli być rozchwytywani. Los ten spotkał również Nowaka. Jak poinformował portal lodzkisport.pl, 20-latek w kolejnym sezonie zmagań zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Nie są to jednak potwierdzone informacje.
Pewnym natomiast jest, że w PGE GiEK Skrze Bełchatów w przyszłym sezonie występować dalej będą: Grzegorz Łomacz, Arkadiusz Żakieta, Michał Szalacha, Alan Souza, Antoine Pothron, Zouheir El-Graoui, Maksym Kędzierski i Mateusz Nowak.