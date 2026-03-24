Odkrycie reprezentacji Polski zagra w Skrze? Sensacyjne doniesienia

Jakub Nowak był jednym z odkryć Nikoli Grbicia przed sezonem reprezentacyjnym w 2025 roku. Wówczas niespełna 20-letni środkowy został powołany do szerokiej kadry Biało-Czerwonych, w której niedługo później zadebiutował. I to jak! Już w swoim pierwszych miesiącach w kadrze sięgnął po złoto Ligi Narodów oraz brązowy medal mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor PlusLigi poza kadrą! Sensacyjna informacja

Po sukcesie zawodnik przeniósł się z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki do Steamu Hemarpol Politechniki Częstochowa. Tam u boku Luciano De Cecco szło mu całkiem dobrze, lecz doznał kontuzji, która wykluczyła go niemal do końca sezonu.

Po tym, jak stało się jasne, że Norwid nie utrzyma się w PlusLidze, zawodnicy zaczęli być rozchwytywani. Los ten spotkał również Nowaka. Jak poinformował portal lodzkisport.pl, 20-latek w kolejnym sezonie zmagań zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Pewnym natomiast jest, że w PGE GiEK Skrze Bełchatów w przyszłym sezonie występować dalej będą: Grzegorz Łomacz, Arkadiusz Żakieta, Michał Szalacha, Alan Souza, Antoine Pothron, Zouheir El-Graoui, Maksym Kędzierski i Mateusz Nowak.

