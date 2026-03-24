Oficjalnie! W tym klubie PlusLigi w nowym sezonie zagra siatkarska gwiazda

"Zwalniamy blokadę maszyny transferowej i... ruszamy na parkiet w rytm brazylijskiej samby. Alan Souza zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów również w sezonie 2026/2027" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Gdzie oglądać mecze?

Alan w przeszłości grał między innymi w: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) i Apan/Eleva (2022–23).

W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym rozegrał 33 spotkania w PlusLidze i wywalczył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek.

W Skrze atakujący gra od 2025 roku.

W kadrze Brazylii występuje od wielu lat. Jako siatkarz reprezentacji swojego kraju sięgnął między innymi po triumf w Lidze Narodów (2021) i Puchar Świata (2019).

