Oficjalnie! W tym klubie PlusLigi w nowym sezonie zagra siatkarska gwiazda

Alan Souza zostaje w PGE GiEK Skrze Bełchatów również na sezon 2026/2027 - poinformował klub PlusLigi. Tym samym reprezentant Brazylii spędzi kolejne rozgrywki na polskich parkietach.

"Zwalniamy blokadę maszyny transferowej i... ruszamy na parkiet w rytm brazylijskiej samby. Alan Souza zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów również w sezonie 2026/2027" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

 

Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Gdzie oglądać mecze?

 

Alan w przeszłości grał między innymi w: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) i Apan/Eleva (2022–23).

 

W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym rozegrał 33 spotkania w PlusLidze i wywalczył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek.

 

W Skrze atakujący gra od 2025 roku.

 

W kadrze Brazylii występuje od wielu lat. Jako siatkarz reprezentacji swojego kraju sięgnął między innymi po triumf w Lidze Narodów (2021) i Puchar Świata (2019).

 

Zobacz także

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mikołaj Sawicki wrócił do gry
Zobacz także

