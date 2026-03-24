Oto, jak wyglądała ostatnia walka Kołeckiego! Tak został mistrzem Babilon MMA

Szymon Kołecki miał sporo do udowodnienia w rewanżowym boju z Marcinem Łazarzem. Po raz pierwszy obaj zawodnicy zmierzyli się w lipcu i wówczas złoty medalista olimpijski przegrał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Kołecki popełniał błędy, dał się trafiać i ostatecznie musiał uznać wyższość rywala. Cztery miesiące później pokazał jednak, że wciąż trzeba się z nim liczyć.

Listopadowy pojedynek z Łazarzem od samego początku był wyrównany. Żaden z zawodników nie chciał popełnić błędu i cierpliwie czekał na szansę do ataku. Łazarz nagle trafił rywala i posłał go nawet na deski. Ten jednak dość szybko wrócił do walki i odpowiedział kilkoma, ale nieudanymi jednak próbami sprowadzeń.

W drugiej rundzie Łazarz wciąż był celniejszy, Kołecki miał problem z unikaniem ciosów.

Trzecia odsłona to już popis medalisty olimpijskiego. Ten dobrze zamknął rywala na siatce, a potem zasypał Łazarza uderzeniami. Nieco młodszy zawodnik, próbując zatrzymać rozpędzonego Kołeckiego, ruszył po obalenie. I wówczas w klinczu został trafiony kapitalnym kolanem w korpus.

44-latek nie zatrzymał się, wyprowadził kilkanaście uderzeń w parterze i zmusił sędziego do przerwania. Tym samym Kołecki został mistrzem kategorii półciężkiej organizacji Babilon MMA. Teraz będzie miał szansę sięgnąć po drugi pas - tym razem wagi ciężkiej - w konfrontacji ze Stuartem Austinem.

Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.