PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie stoczyli niesamowitą walkę w barażu, w którym po dwóch tie-breakach i „złotym secie” wyeliminowali z rozgrywek triumfatora z 2024 roku, włoski Itas Trentino. Natomiast debiutujący w LM Lublinianie są w nieco bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o odpoczynek, bo w fazie grupowej wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału i ominęli baraże.

W tym sezonie PGE Projekt i Bogdanka LUK spotkały się dwukrotnie - oba mecze w PlusLidze wygrała ekipa trenera Stephane’a Antigi, który w przeszłości prowadził też stołeczny zespół.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl od 18:00.

