Polsat Futbol Cast przed meczem Polska - Albania. Gdzie obejrzeć?
Czas na kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.
W środowym podcaście Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Roman Kołtoń obszernie zapowiedzą czwartkowy baraż eliminacji mistrzostw świata, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Panowie zaprezentują swoje typy na wyjściowy skład "Biało-Czerwonych" a także ocenią realny potencjał przeciwników.
Ponadto sprawdzimy, co ciekawego działo się na poniedziałkowej konferencji kadry oraz przedstawimy plan transmisji piłkarskich Polsatu Sport na najbliższe dni.
Przejdź na Polsatsport.pl
