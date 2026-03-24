Poznaliśmy sędziego meczu Polska - Albania

Na liniach asystować będą mu jego rodacy Gary Beswick i Adam Nunn, za system VAR będą odpowiedzialni inni Anglicy - Jarred Gillett i Michael Salisbury, a funkcję arbitra technicznego będzie pełnić Litwin Donatas Rumsas.

47-letni Taylor jest w tym sezonie najbardziej zapracowanym sędzią Premier League, gdyż prowadził już 24 spotkania. Anglik ma bogate doświadczenie międzynarodowe, sędziował m.in. na mundialu w Katarze w 2022 roku oraz podczas mistrzostw Europy w 2021 i 2024.

Od 2025 roku jest rozjemcą w spotkaniach Champions League, który łącznie prowadził już 42, do tego 11 w kwalifikacjach. W sędziowskim CV ma też m.in. finał Ligi Europy 2023.

W europejskich pucharach dwukrotnie był arbitrem meczów polskich drużyn i oba zakończyły się ich porażkami - w 2017 Legii z Ajaksem (0:1) w Amsterdamie w 1/16 finału Ligi Europy oraz przed rokiem w ćwierćfinale Ligi Konferencji w Sewilli, gdzie Betis pokonał Jagiellonię Białystok 2:0.

Mecz Polska - Albania rozegrany zostanie w czwartek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Zwycięzca pięć dni później powalczy już bezpośrednio o udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

BS, PAP