Rodak pomścił Alcaraza! Wielka sensacja w Miami

Hiszpan Carlos Alcaraz sensacyjnie zakończył udział w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Miami na trzeciej rundzie. Lepszy od lidera rankingu okazał się wtedy Sebastian Korda.

ZOBACZ TAKŻE: Miłe złego początki. Majchrzak odpadł z turnieju w Miami

O miejsce w ćwierćfinale rozstawiony z "32" Amerykanin rywalizował z rodakiem Alcaraza - Martinem Landalucem. Hiszpan w światowym rankingu jest sklasyfikowany dopiero na 151. pozycji, lecz nie przeszkadzało mu to w wygraniu w Miami pięciu meczów. 20-latek zmagania rozpoczynał bowiem od eliminacji, a w turnieju głównym pokonał między innymi Rosjanina Karena Chaczanowa.

Pojedynek Kordy z Landalucem rozpoczął się od wygranych przy własnym serwisie przez obu panów. Z czasem jednak inicjatywę przejął wyżej notowany zawodnik. Reprezentant gospodarzy od stanu 2:2 nie oddał przeciwnikowi ani jednego gema i zwyciężył w pierwszej partii.

Druga odsłona pojedynku miała zdecydowanie inny przebieg. Nie obejrzeliśmy w niej żadnego przełamania. Ba, nie widzieliśmy ani jednego break pointa. Wszystko rozstrzygnęło się zatem w tie-breaku. W nim przy stanie 6:5 i swoim podaniu piłkę meczową miał Korda. Landaluce wybrnął jednak z opresji i odrobił straty, a następnie triumfował 8:6.

Hiszpan poszedł za ciosem w trzecim secie. Błyskawicznie wypracował sobie prowadzenie 3:0 z jednym przełamaniem. Kolejne fragmenty należały jednak do Kordy, który zniwelował całą różnicę. W kluczowych momentach więcej zimnej krwi zachował natomiast Landaluce. Kwalifikant odebrał serwis Amerykaninowi w 10. gemie, zamykając tym samym całą potyczkę i sensacyjnie meldując się w najlepszej ósemce Miami Open.

Landaluce nie zna jeszcze rywala w walce o półfinał zawodów na Florydzie. Będzie nim zwycięzca spotkania między Amerykaninem Taylorem Fritzem a Czechem Jirim Lehecką.

Sebastian Korda - Martin Landaluce 6:2, 6:7(6), 4:6

