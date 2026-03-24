Sabalenka górą w hicie w Miami! Jest już w ćwierćfinale

Tenis

Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Miami. Liderka rankingu pokonała w dwóch setach Chinkę Qinwen Zheng.

Aryna Sabalenka uderza piłkę podczas meczu tenisowego.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka przystąpiła do turnieju rangi WTA 1000 w Miami jako jedna z głównych faworytek. Rozstawiona z "1" Białorusinka w poniedziałek mierzyła się w meczu czwartej rundy z Chinką Qinwen Zheng.

 

W spotkanie zdecydowanie lepiej weszła liderka rankingu, która wypracowała sobie prowadzenie 5:1 z dwoma przełamaniami. Sabalenka straciła jednego breaka, lecz dowiozła korzystny rezultat do końca, triumfując 6:3.

 

O losach drugiej partii zadecydował trzeci gem. To wtedy Sabalenka odebrała serwis przeciwniczce i nie dała sobie wyrwać przewagi. Tym razem zwyciężyła 6:4, meldując się w najlepszej ósemce Miami Open.

 

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng 6:3, 6:4

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 