Siatkarska federacja z rekordowym budżetem. To efekt medalu MŚ

Ostatni rok był dla bułgarskiej siatkówki wyjątkowo udany. Po sukcesy na arenie międzynarodowej sięgały nie tylko drużyny młodzieżowe, ale i seniorska kadra "Junaków", która - zdobywając srebro mistrzostw świata - powtórzyła najlepszy wynik w historii krajowej siatkówki z 1970 roku.

Fantastyczne wyniki sportowe przełożyły się bezpośrednio nie tylko na większe zainteresowanie tą dyscypliną w kraju, ale i na finanse Związku. Jak przyznał Lubomir Ganew, prezes BVF, tamtejsza federacja będzie dysponowała rekordowym budżetem!

- Podczas Walnego Zgromadzenia Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej uchwalono nowy budżet, który po raz pierwszy w historii przekroczy 8 mln euro. Na tę kwotę składają się środki od sponsorów, reklamodawców, darczyńców, a także wpływy z tak zwanej działalności regulowanej. Jestem niezmiernie dumny, bo ponad połowa budżetu będzie pochodziła z dochodów własnych - pochwalił się Ganew w rozmowie ze Sportal.bg.

Podczas zebrania głosowano również nad nową kadencją zarządu, która potrwa do końca mistrzostw świata w 2029 roku.

- Cieszy mnie to, że patrzymy w tym samym kierunku. Siatkówka to nasza wspólna sprawa - zakończył Ganew.

Prezes Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej dodał, że najbliższym celem zarówno Związku, jak i reprezentacji, będą mistrzostwa Europy, których Bułgaria będzie współgospodarzem. Lubomir Ganew podkreślił, że jest przekonany, iż poziom organizacji meczów w Sofii zostanie oceniony na szóstkę.

ME, których gospodarzami będą Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy, potrwają od 9 do 26 września 2026. "Biało-Czerwoni" trafili do Grupy B, w której zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.