Siatkarska federacja z rekordowym budżetem. To efekt medalu MŚ

Robert Iwanek

Walne Zgromadzenie Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej (BVF) uchwaliło nowy, rekordowy budżet. Po raz pierwszy w historii przekroczył on 8 milionów euro (ponad 34 miliony złotych).

Bułgarska Federacja Siatkarska będzie dysponowała rekordowym budżetem

Ostatni rok był dla bułgarskiej siatkówki wyjątkowo udany. Po sukcesy na arenie międzynarodowej sięgały nie tylko drużyny młodzieżowe, ale i seniorska kadra "Junaków", która - zdobywając srebro mistrzostw świata - powtórzyła najlepszy wynik w historii krajowej siatkówki z 1970 roku.

 

Fantastyczne wyniki sportowe przełożyły się bezpośrednio nie tylko na większe zainteresowanie tą dyscypliną w kraju, ale i na finanse Związku. Jak przyznał Lubomir Ganew, prezes BVF, tamtejsza federacja będzie dysponowała rekordowym budżetem!

 

- Podczas Walnego Zgromadzenia Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej uchwalono nowy budżet, który po raz pierwszy w historii przekroczy 8 mln euro. Na tę kwotę składają się środki od sponsorów, reklamodawców, darczyńców, a także wpływy z tak zwanej działalności regulowanej. Jestem niezmiernie dumny, bo ponad połowa budżetu będzie pochodziła z dochodów własnych - pochwalił się Ganew w rozmowie ze Sportal.bg.

 

Podczas zebrania głosowano również nad nową kadencją zarządu, która potrwa do końca mistrzostw świata w 2029 roku.

 

- Cieszy mnie to, że patrzymy w tym samym kierunku. Siatkówka to nasza wspólna sprawa - zakończył Ganew.

 

Prezes Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej dodał, że najbliższym celem zarówno Związku, jak i reprezentacji, będą mistrzostwa Europy, których Bułgaria będzie współgospodarzem. Lubomir Ganew podkreślił, że jest przekonany, iż poziom organizacji meczów w Sofii zostanie oceniony na szóstkę.

 

ME, których gospodarzami będą Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy, potrwają od 9 do 26 września 2026. "Biało-Czerwoni" trafili do Grupy B, w której zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.

