Siatkarski klub zawiesił trenera. Szokujące oskarżenia

O szokującym zachowaniu szkoleniowca poinformował RMC Sport, powołując się na anonimowe doniesienia samych siatkarek. Dumortier miał używać wobec nich wulgarnych określeń na kobiety lekkich obyczajów, a także regularnie zasypywać seksistowskimi komentarzami.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki! W grupie nie zabraknie trudnych meczów

- Stanowczo potępiam to, co wydarzyło się w naszym klubie. Nie toleruję wulgaryzmów i seksizmu, niezależnie od tego, czy do takich scen dochodzi u kobiet czy u mężczyzn. Z tego, co zostało mi przekazane, sprawą zajęła się już specjalna komisja, powołana przez Francuską Federację Piłki Siatkowej (FFVB). Wie o niej również Ministerstwo Sportu - powiedział w rozmowie z RMC Sport Adrien Christophe, prezes Saint-Die-des-Vosges Volley-Ball.

Sam Emmanuel Dumortier został zawieszony na czas trwania śledztwa. Jeśli zarzuty się potwierdzą, szkoleniowiec zostanie dyscyplinarnie zwolniony z klubu, a kolejne sankcje mogą na niego nałożyć władze ligi lub przedstawiciele Federacji.

56-letni obecnie Emmanuel Dumortier pracuje z drużyną od sezonu 2023/2024. Dla Francuza to drugie podejście do Saint-Die-des-Vosges Volley-Ball. Wcześniej prowadził zespół w sezonie 2021/2022.