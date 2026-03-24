Szokująca decyzja! 15-krotny mistrz wielkoszlemowy ogłosił powrót do gry

Piętnastokrotny triumfator imprez wielkoszlemowych powróci do rywalizacji podczas meczu o mistrzostwo ligi TGL, której jest współzałożycielem. Woods dołączy do aktywnego składu zespołu Jupiter Links Golf Club. Warto zaznaczyć, że dotychczas pełnił on w tej drużynie wyłącznie funkcje doradcze i nie brał czynnego udziału w grze.

Decyzję o powrocie do gry Amerykanin podjął po niezwykle trudnym okresie w swoim życiu. Od wielu miesięcy zmagał się on z poważnymi problemami zdrowotnymi. W krótkim czasie musiał przejść skomplikowaną operację wymiany zapadniętego dysku lędźwiowego, a także zabieg chirurgiczny po zerwaniu ścięgna Achillesa.

Jak sam relacjonował w swoich mediach społecznościowych, interwencje medyczne okazały się niezbędne z powodu narastającego bólu kręgosłupa. Długa i wymagająca rehabilitacja przyniosła jednak zadowalające efekty, bo pozwoliła mu na wznowienie treningów.

Głównym celem 50-latka pozostaje start w turnieju Masters w Auguście, zaplanowanym na kwiecień 2026 roku. Tytułu będzie tam bronił reprezentant Irlandii Północnej, Rory McIlroy. Sam Woods triumfował w tych zawodach aż pięciokrotnie - po raz ostatni w 2019 roku. Zanim jednak przystąpi do tego turnieju, rozważa występ w cyklu PGA Tour Champions.