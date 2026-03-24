Szokująca pomyłka Realu Madryt. Zbadano złe kolano Mbappe?
Kylian Mbappe niedawno wrócił do rywalizacji po kontuzji kolana. Jak się jednak okazuje, Francuz nie powinien otrzymać zielonego światła do gry ze strony sztabu medycznego. Ten bowiem... miał diagnozować złe kolano napastnika.
Mbappe pauzował z powodu kontuzji kolana od końcówki lutego. Na murawę wrócił 17 marca w meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, wchodząc z ławki rezerwowych i rozgrywając 22 minuty. Pięć dni później Francuz ponownie pojawił się na boisku - tym razem spędził na nim 27 minut w starciu LaLiga z Atletico Madryt.
ZOBACZ TAKŻE: Baraże MŚ 2026. Kiedy mecze? O której godzinie?
Teraz sensacyjne wieści przekazała jedna z największych i najbardziej uznanych stacji radiowych w Hiszpanii - COPE, potwierdzając doniesienia z Francji. Uraz Mbappe dotyczył lewego kolana, natomiast sztab medyczny Realu Madryt miał zbadać... prawe, błędnie dając tym samym napastnikowi zielone światło do gry.
Jak poinformowało radio COPE, Mbappe miał być wściekły z powodu tak olbrzymiej pomyłki ze strony klubowych lekarzy.