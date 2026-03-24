Szokująca pomyłka Realu Madryt. Zbadano złe kolano Mbappe?

Mbappe pauzował z powodu kontuzji kolana od końcówki lutego. Na murawę wrócił 17 marca w meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, wchodząc z ławki rezerwowych i rozgrywając 22 minuty. Pięć dni później Francuz ponownie pojawił się na boisku - tym razem spędził na nim 27 minut w starciu LaLiga z Atletico Madryt.

ZOBACZ TAKŻE: Baraże MŚ 2026. Kiedy mecze? O której godzinie?

Teraz sensacyjne wieści przekazała jedna z największych i najbardziej uznanych stacji radiowych w Hiszpanii - COPE, potwierdzając doniesienia z Francji. Uraz Mbappe dotyczył lewego kolana, natomiast sztab medyczny Realu Madryt miał zbadać... prawe, błędnie dając tym samym napastnikowi zielone światło do gry.

Jak poinformowało radio COPE, Mbappe miał być wściekły z powodu tak olbrzymiej pomyłki ze strony klubowych lekarzy.

