Szwecja - Ukraina. Baraże MŚ 2026. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Szwecja - Ukraina to jedno z półfinałowych starć w barażach MŚ 2026. Jeżeli reprezentacja Polski pokona Albanię, to o awans na mundial powalczy właśnie ze zwycięzcą tego spotkania. Gdzie obejrzeć mecz Szwecja - Ukraina? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Graham Potter (Selekcjoner reprezentacji Szwecji)

Podopieczni Grahama Pottera ostatnie spotkanie o stawkę wygrali jeszcze w 2024 roku. Wówczas w Lidze Narodów rozgromili Azerbejdżan aż 6:0. Wtedy jednak grali jeszcze pod wodzą Jona Dahla Tomassona. Później Szwedzi triumfowali już wyłącznie w meczach towarzyskich.

 

Wszystkie ubiegłoroczne mecze w ramach eliminacji MŚ 2026 przegrali lub zremisowali, co poskutkowało zajęciem zaledwie czwartej lokaty w grupie B. Przepustkę do baraży uzyskali jednak dzięki dobrej postawie w Lidze Narodów.

 

Z kolei ich najbliżsi rywale zmagania kwalifikacyjne zakończyli na drugim miejscu w grupie D, ustępując jedynie Francuzom.

 

Dla Ukrainy ewentualny wyjazd na mistrzostwa świata byłby dopiero drugim takim sukcesem w historii. Do tej pory na mundialu wystąpili tylko raz - w 2006 roku w Niemczech, gdzie dotarli aż do ćwierćfinału.

Gdzie obejrzeć mecz Szwecja - Ukraina w barażach MŚ 2026?

Spotkanie Szwecja - Ukraina w barażach MŚ 2026 odbędzie się w czwartek, 26 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:45 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

