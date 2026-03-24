Takie słowa kapitana Projektu po wygranej z Bogdanką! Zwrócił się do kibiców

Z perspektywy polskiego kibica ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy zapowiadały się niezwykle interesująco. Na tym etapie zmagań znalazły się bowiem aż cztery zespoły z PlusLigi.

Los chciał, że w jednej parze mierzą się dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin. We wtorek w stolicy górą w pierwszym spotkaniu byli gospodarze.

Projekt do rewanżu podejdzie tym samym z zaliczką. Nastroje tonuje jednak kapitan Damian Wojtaszek.

- To dopiero pierwszy krok, a wiemy, z kim się mierzymy. Wiemy, kto gra w Lublinie i jaki mają potencjał. Nie będzie łatwo. Będziemy chcieli sprawić niespodziankę i awansować do Final Four - ocenił libero w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz dla Polsatu Sport.

We wtorek warszawianie bardzo pewnie triumfowali w pierwszej partii, lecz w drugiej do głosu doszli przyjezdni. Bogdanka zwyciężyła drugiego seta, a obraz gry wyrównał się.

- Końcówka sprawiła, że przegraliśmy tę partię, mimo że wcześniej wszystko dobrze układało się nam w przyjęciu i na zagrywce. Ekipa z Lublina poczuła, że może powalczyć. Zaczęli ryzykować na zagrywce, dzięki czemu zdobyli kilka punktów, co dodało im wiatru w żagle. My jednak nie zwalnialiśmy naszego tempa, cały czas się nakręcaliśmy przed własną publicznością, która licznie dopisała - wyjaśnił Wojtaszek.

Kapitan Projektu zwrócił się także do wspomnianych fanów, którzy byli obecni na trybunach.

- Chciałbym bardzo podziękować kibicom we własnym imieniu i całego zespołu - skwitował.

Cała rozmowa z Damianem Wojtaszkiem w załączonym materiale wideo:

jc, Polsat Sport