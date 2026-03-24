Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Dwadzieścia dwie kolejki wyłoniło osiem drużyn, które zagrają w play-off. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do dwóch zwycięstw.

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym siatkarki UNI Opole niespodziewanie przegrały z ITA Tools Stalą Mielec 1:3. Z roli faworyta wywiązał się natomiast DevelopRes Rzeszów, który pewnie pokonał we własnej hali Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki ćwierćfinałów Tauron Ligi:

2026-03-24: UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec 1:3 (23:25, 25:21, 20:25, 22:25).

2026-03-24: DevelpRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:9, 25:20, 25:16)

RM, Polsat Sport