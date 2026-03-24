Po zakończeniu fazy zasadniczej rywalizacja w Tauron Lidze wkroczyła w decydującą fazę. Czołówka tabeli rozpoczyna grę w play-offach, gdzie stawką jest awans do półfinału mistrzostw Polski.

W jednym z ćwierćfinałów UNI Opole zmierzy się z ITA TOOLS STAL Mielec. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a pierwszy mecz zaplanowano w Opolu. Spotkanie otwierające serie odbędzie się 24 marca o godzinie 17.30

Opolanki zakończyły rundę zasadniczą na trzecim miejscu, prezentując solidna formę przez cały sezon. Z kolei zespół z Mielca uplasował się na szóstej pozycji, zapewniając sobie udział w play-off dzięki dobrej końcówce rozgrywek.

