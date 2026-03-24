UFC z udziałem Tybury. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Marcin Tybura miał pierwotnie zawalczyć z Valterem Walkerem, który poniósł dotąd w karierze tylko jedną porażkę - z Łukaszem Brzeskim. Brazylijczyk doznał jednak kontuzji, a na zastępstwo wskoczył Tyrell Fortune. Dla Amerykanina będzie to debiut w największej organizacji na świecie.

Polak wraca do klatki po bolesnej porażce z Ante Deliją na gali w Paryżu. Była to dla niego 23. walka w UFC i dziewiąta przegrana.

W walce wieczoru najbliższego wydarzenia były mistrz kategorii średniej Israel Adesanya zmierzy się z Joe Pyferem. 36-latek będzie chciał przerwać serię trzech porażek z rzędu. Po raz ostatni wygrał 8 kwietnia 2023 roku, kiedy znokautował Alexa Pereirę. Ostatnio poległ z Nassourdinem Imavovem.

Na gali zobaczymy również Alexę Grasso, która dzierżyła w przeszłości pas wagi muszej. Teraz będzie chciała jednak zrehabilitować się za ostatnią porażkę z Natalią Silvą. Jej rywalką będzie Maycee Barber, która jest na fali siedmiu wygranych z rzędu.

Ponadto dojdzie do kolejnych starć doświadczonego Michaela Chiesy, który postara się przedłużyć passę do czterech zwycięstw, oraz Ignacio Bahamondesa. Ten drugi wraca do klatki po przegranej z Rafaelem Fizievem i zawalczy z Tofiqem Musayevem.

Karta walk UFC Fight Night 271:

Walka wieczoru:

185 lb: Israel Adesanya (24-5) - Joe Pyfer (15-3)

Pozostałe walki:

125 lb: Alexa Grasso (16-5-1) - Maycee Barber (15-2)

170 lb: Michael Chiesa (19-7) - Niko Price (16-10)

145 lb: Julian Erosa (31-12) - Lerryan Douglas (13-5)

185 lb: Mansur Abdul-Malik (9-0-1) - Yousri Belgaroui (9-3)

155 lb: Terrance McKinney (17-8) - Kyle Nelson (17-6-1)

155 lb: Ignacio Bahamondes (17-6) - Tofiq Musayev (22-6)

155 lb: Chase Hooper (16-4-1) - Lance Gibson Jr. (9-2)

265 lb: Marcin Tybura (27-10) - Tyrell Fortune (17-3)

125 lb: Casey O'Neill (10-2) - Gabriella Fernandes (11-3)

205 lb: Navajo Stirling (8-0) - Bruno Lopes (14-2)

135 lb: Ricky Simon (22-7) - Adrian Yanez (17-6)

115 lb: Alexia Thainara (13-1) - Bruna Brasil (11-6-1)

Gala UFC Fight Night 271 z udziałem Marcina Tybury odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę 29 marca. Początek od godziny 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.