Niespodzianka w pierwszym meczu play-off! Rewelacja siatkarskiego sezonu oddaliła się od półfinału

W premierowej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną walkę, raz jedna, raz druga drużyna miała minimalną przewagę, a wynik oscylował wokół remisu (8:8, 15:15). W końcówce opolanki prowadziły 20:19, ale przegrały serię akcji, głównie przez błędy własne i Stal odwróciła wynik (20:24). Gospodynie obroniły się w trzech akcjach, ale przestrzelona zagrywka zakończyła seta (23:25). Siatkarki UNI popełniły w tym secie aż dwanaście błędów, przy zaledwie dwóch po stronie rywalek.

Na początku drugiego seta przewagę uzyskały mielczanki (5:8). Później było 8:12, ale gospodynie odrobiły straty w jednym ustawieniu (13:12). Siatkarki z Opola złapały właściwy rytm, ograniczyły błędy własne, grały skutecznie i rozegrały końcówkę po swojej myśli. Dwie ostatnie akcje skończyła Katarzyna Zaroślińska-Król (25:21).

W trzeciej odsłonie gra obu zespołów falowała. Na początku przewagę uzyskały gospodynie (10:6), ale siatkarki z Mielca wygrały trzy (10:9), a później cztery kolejne akcje (13:14). W końcówce trzy punkty z rzędu wywalczyła dla Stali Anna Bączyńska i skuteczniejsze w ataku mielczanki odskoczyły na cztery oczka (17:21). Gospodynie jeszcze złapały kontakt (20:21), ale kluczowe akcje padły łupem Stali. W ostatniej skutecznie zaatakowała Bączyńska (20:25).

Po wyrównanym początku czwartego seta (8:8), punktową zaliczkę wypracowały sobie siatkarki z Mielca (8:11, 12:16). W pewnym momencie Stal odskoczyła na pięć oczek (13:18), a gospodynie ruszyły w pogoń. W końcówce siatkarki UNI złapały kontakt - po ataku Katarzyny Zaroślińskiej-Król było 21:22, ale mielczanki obroniły przewagę. Aleksandra Kazała wywalczyła piłkę meczową (21:24), a w ostatniej akcji po bloku rywalek uderzyła Natasha Calkins (22:25).

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (24), Hanna Hellvig (19), Elan McCall (12) - UNI; Weronika Sobiczewska (19), Anna Bączyńska (16), Aleksandra Kazała (16) - Stal. MVP: Julia Bińczycka.

UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec 1:3 (23:25, 25:21, 20:25, 22:25)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Magdalena Ociepa, Natasha Calkins, Aleksandra Walczak. Trener: Dominik Stanisławczyk.

