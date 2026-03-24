Wielkie problemy przed barażami. Selekcjoner wybrał bramkarza

Jest to najsłabsza pozycja drużyny „Trzech Koron” z powodu nieobecności trzech czołowych golkiperów.

Kontuzjowani są Viktor Johansson ze Stoke City i Jacob Widell Zetterstroem z Derby County, a 79-krotny reprezentant i wieloletni filar drużyny Robin Olsen zakończył karierę reprezentacyjną we wrześniu i nie dał się przekonać do gry w barażach.

- Wypadło mi trzech pierwszych bramkarzy, co jest trudną sytuacją dla każdego selekcjonera, więc wybór był bardzo trudny. Zdecydowałem się na Kristoffera, który gra regularnie w meczach ligowych - wyjaśnił szkoleniowiec.

- Jest to nieoczekiwana decyzja, lecz można powiedzieć, że w obecnej sytuacji może okazać się trafną - skomentował dziennik „Aftonbladet”.

Nordfeldt rozegrał 18 meczów w pierwszej reprezentacji, lecz były to głównie spotkania towarzyskie. Ostatni raz wystąpił w 2021 roku. Był też rezerwowym bramkarzem na mundialu 2018 i w mistrzostwach Europy 2020.

Jego zmiennikami na baraże są Melker Ellborg z angielskiego Sunderlandu, który ostatnio grał w Premier League, i Noel Toernqvist z włoskiego Como.

Szwecja w przypadku wygranej z Ukrainą zmierzy się 31 marca w finale tzw. ścieżki barażowej B w Sztokholmie ze zwycięzcą w parze Polska - Albania.



Transmisja meczu Ukraina - Szwecja w czwartek 26 marca od 20:35 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

PAP