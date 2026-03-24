WTA w Miami: Victoria Mboko - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi WTA 1000 w Miami wkracza w decydujące fazy. Na Florydzie pora na mecze ćwierćfinałowe. W jednym z nich rywalizują rozstawione z "10" i "13" Victoria Mboko i Karolina Muchova.

Obie tenisistki mają na swoim koncie po trzy zwycięstwa. Kanadyjka odprawiła Rosjanki Annę Blinkową, Anastazję Zacharową i Mirrę Andriejewą. Czeszka natomiast okazała się lepsza od Kolumbijki Camili Osorio, Brytyjki Katie Boulter oraz Filipinki Alexandry Eali.

Dotychczas Mboko i Muchova mierzyły się ze sobą raz. 14 lutego tego roku w Doha górą w dwóch partiach była bardziej doświadczona Czeszka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Victoria Mboko - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport