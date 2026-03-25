Albania zostawi na murawie serce i duszę. "Musimy dotrzeć na mundial"

Albańczycy w ostatnich latach często rywalizowali z reprezentacją Polski. Po raz ostatni obie drużyny narodowe mierzyły się w eliminacjach Euro 2024. Na PGE Narodowym górą byli Polacy, którzy u siebie nigdy nie przegrali z Albanią. W 7 spotkaniach w naszym kraju wygrywaliśmy 6 razy, a raz padł wynik remisowy.

Jesienią 2023 roku w Albanii górą byli gospodarze, a kilka dni po meczu z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos. Reprezentację z Półwyspu Bałkańskiego prowadził już wtedy obecny trener Sylvinho, który doprowadził ją do Euro 2024. Kluczem do sukcesów Albanii mogła być mentalność graczy.

- Albańska mentalność to ogień i intensywność. Myślę, że każdy Albańczyk ma to w sobie - mówi pomocnik Besiktasu Kristjan Asllani. Wtóruje mu kapitan kadry Berat Djimshiti. - W naszej mentalności jest to, że łatwo się nie poddajemy - twierdzi albański obrońca.

Djimshiti w 2024 roku najpierw był kapitanem Atalanty, kiedy ta sięgała po Ligę Europy, a kilka tygodni później nosił opaskę kapitańską Albanii w drugim w historii kraju turnieju o mistrzostwo Europy. Teraz Albańczycy chcą wywalczyć historyczny awans na mundial. - Osiągnąłem kilka celów w trakcie mojej kariery i staram się dzielić doświadczeniami z młodszymi zawodnikami dołączającymi do kadry - mówi defensor Atalanty.

Pomimo odpadnięcia z Euro 2024 na etapie fazy grupowej, Albańczycy zostawili po sobie dobre wrażenie. Napsuli krwi zdecydowanym faworytom – Włochom, Chorwatom oraz Hiszpanom.

- Mistrzostwa Europy są moim najpiękniejszym doświadczeniem w całej piłkarskiej karierze. Nasi kibice, którzy przyjechali do Niemiec byli naprawdę niesamowici. Włoscy piłkarze mówili mi później, że byli pod wrażeniem atmosfery na meczu z nami. Dortmund był czerwono-czarny. Do tego zanotowaliśmy dobre występy - przyznaje Asllani.

Siłą albańskiej kadry jest to, że od ponad trzech lat prowadzi ją ten sam selekcjoner, który ma do dyspozycji zgraną grupę piłkarzy. - Jesteśmy niemal tą samą grupą zawodników, co w 2024 roku, z kilkoma małymi zmianami. Nawet, jak wtedy odpadliśmy z turnieju, to zabraliśmy ze sobą sporo dobrego - twierdzi Djimshiti.

W razie pokonania Polski, Albańczycy zmierzą się w finale baraży ze Szwecją lub Ukrainą. - Nigdy wcześniej Albania nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata. To byłoby wyjątkowe wydarzenie dla mnie, calego kraju i wszystkich Albanczyków - przyznaje kapitan kadry.

- Zostawimy na boisku całe serce i duszę. Musimy dotrzeć na mistrzostwa świata. To nasze marzenie - kończy Asllani.

Polsat Sport