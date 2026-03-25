Porażka siatkarzy Resovii na Podpromiu! Drużyna Tomasza Fornala bliżej półfinału

W pierwszym secie, po wyrównanym początku (8:8), przewagę uzyskała skutecznie grająca drużyna z Ankary (9:12). Rzeszowianie próbowali gonić wynik, złapali kontakt (18:19), ale w końcówce Ziraat utrzymał korzystny wynik. Dwie ostatnie akcje skończył na środku Bedirhan Bulbul (21:25).

Goście wygrali pierwsze akcje drugiej odsłony (0:3). Asseco Resovia błyskawicznie odrobiła straty (5:4), a później odskoczyła na kilka oczek (11:8). Ziraat wyrównał (15:15) i przez pewien czas wynik krążył wokół remisu. W końcówce udany fragment zanotowali rzeszowianie - atak Karola Butryna, dwa bloki Mateusza Poręby i kolejny atak Butryna dały prowadzenie 23:20. Wydawało się, że są na dobrej drodze do wygranej, ale w odpowiedzi Ziraat wygrał pięć kolejnych akcji! Popis dał Nimir Abdel-Aziz, a wynik na 23:25 ustalił autowy atak gospodarzy.

Porażka w takich okolicznościach zdeprymowała rzeszowską ekipę na początku kolejnego seta (1:4). Obie ekipy popełniały w nim sporo błędów, w pewnym momencie zanotowały pięć zepsutych zagrywek z rzędu (9:13). Drużyna z Ankary utrzymywała przewagę i spokojne zmierzała po wygraną (15:21). Trevor Clevenot kiwką za blok wywalczył piłkę meczową (17:24), gospodarze obronili się w trzech akcjach, ale serwis w siatkę zakończył to spotkanie (20:25).

Skrót meczu Resovia - Ziraat:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Yacine Louati (13), Karol Butryn (11) - Resovia; Nimir Abdel-Aziz (11), Trevor Clevenot (11), Tomasz Fornal (10) - Ziraat. Goście byli skuteczniejsi w ataku (47%-57%), i popełnili mniej błędów własnych (16, przy 25 Resovii); rzeszowianie lepiej punktowali blokiem (10-7). MVP: Trevor Clevenot (11/16 = 69% skuteczności w ataku).

Drużynie Ziraatu do awansu wystarczą dwa wygrane sety w rewanżu. Asseco Resovia, chcąc awansować, musi w Turcji wygrać 3:0 lub 3:1, a później jeszcze w złotym secie. Zwycięzca tej rywalizacji w półfinale trafi na lepszego z pary Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova. Turniej Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 16-17 maja w Turynie.

Asseco Resovia Rzeszów – Ziraat Bankkart Ankara 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)

Resovia: Marcin Janusz, Yacine Louati, Mateusz Poręba, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko – Paweł Zatorski (libero) oraz Wiktor Nowak, Erik Shoji, Klemen Cebulj, Lukas Vasina. Trener: Massimo Botti.

Ziraat: Vahit Emre Savas, Murat Yenipazar, Tomasz Fornal, Bedirhan Bulbul, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot – Berkay Bayraktar (libero) oraz Burakhan Tosun. Trener: Mustafa Kavaz.

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE