Baraże piłkarskiego mundialu w kanałach Polsat Sport

Dodatkowych emocji dostarczą starcia Ligi Narodów oraz sparingi z udziałem najlepszych drużyn globu. Na przestrzeni zaledwie 6 dni widzowie kanałów Polsat Sport zobaczą aż 40 meczów reprezentacyjnych na żywo!

Mistrzostwa Świata FIFA World Cup 2026 odbędą się latem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. To pierwszy mundial z udziałem aż 48 reprezentacji, a 16 z nich pochodzić będzie ze Starego Kontynentu. Ostatnie drużyny europejskie o miejsce na turnieju powalczą w barażach, które zostaną rozegrane w dniach 26 oraz 31 marca. Z kolei zespoły, które są już pewne awansu, rozegrają wartościowe sparingi w konfiguracjach żywcem wyjętych z mistrzostw świata.

Walka o ostatnie miejsca na piłkarskim mundialu

Oprócz Polski w gronie 16 reprezentacji, jakie walczą o awans na mistrzostwa świata w barażach strefy europejskiej znalazły się m.in. Włochy, Szwecja, Dania, Ukraina, Czechy czy Rumunia. W drodze losowania zespoły podzielono na 4 grupy, które w czwartek 26 marca rozegrają półfinały. Jako pierwsze na boisko wybiegną reprezentacje Turcji i Rumunii. To spotkanie o 17:50 pokaże Polsat Sport 1, a skomentują je Tomasz Zieliński i Paweł Gołaszewski. Wszystkie pozostałe czwartkowe mecze rozpoczną się o godzinie 20:35. Konfrontację Włochy – Irlandia Północna pokaże Polsat Sport 3, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Marcin Lepa i Piotr Czachowski. Z kolei potyczkę Dania – Macedonia Północna w Polsacie Sport Premium 1 skomentują Tomasz Włodarczyk i Andrzej Niedzielan. Widzom meczu Walia – Bośnia i Hercegowina, który pokaże Polsat Sport Premium 2, towarzyszyć będą głosy Piotra Przybysza oraz Macieja Żurawskiego. Równolegle w Polsacie Sport Extra 1 starcie Czechy - Irlandia skomentują Grzegorz Michalewski i Marcin Kalita. Polsat Sport Extra 3 pokaże potyczkę Słowacja – Kosowo z komentarzem Dominika Woźniaka i Marka Gołębiewskiego. Pojedynek Ukraina – Szwecja w Polsacie Sport 1 skomentują Szymon Rojek i Marcin Kaczmarek. Zwycięzca właśnie tego starcia zmierzy się z Polską jeśli Biało-Czerwoni pokonają Albanię. Finały baraży odbędą się we wtorek 31 marca i tego dnia widzowie sportowych kanałów Polsatu poznają komplet finalistów mundialu ze Starego Kontynentu.

Liga Narodów i emocjonujące mecze towarzyskie

Baraże o awans na mistrzostwa świata to tylko część z aż 40 meczów, które w dniach 26 – 31 marca na żywo pokażą kanały Polsat Sport. W tym terminie gra także Liga Narodów UEFA, której uczestnicy walczą o awanse lub utrzymanie w poszczególnych dywizjach. Z kolei reprezentacje, jakie już jesienią zagwarantowały sobie udział w mundialu, w ostatnich dniach marca rozegrają wartościowe sparingi. Na widzów sportowych kanałów Polsatu czekają interesujące starcia, jak Szwajcaria – Niemcy czy Hiszpania – Serbia. Wyjątkową gratką są także konfrontacje o jakie trudno poza mistrzostwami świata, w tym m.in. Chorwacja – Kolumbia, Anglia – Urugwaj, Niemcy – Ghana, Holandia – Ekwador czy Anglia - Japonia oraz Hiszpania – Egipt.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

