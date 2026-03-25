BKS pokonał ŁKS! Przebudzenie gospodyń po pierwszym secie

W pierwszych akcjach meczu przewagę uzyskały gospodynie (6:3), ale łodzianki odwróciły wynik przy zagrywkach Regiane Bidias (6:7). Od stanu 11:11 inicjatywę przejęły siatkarki ŁKS, które grały skutecznie, wykorzystały nerwową grę rywalek i odskoczyły na kilka punktów (11:14, 14:19 - po asie Anny Obiały). W końcówce gra punkt za punkt wystarczyła przyjezdnym do utrzymania przewagi. W ostatniej akcji Obiała zaatakowała z przechodzącej piłki (20:25).

Siatkarki BKS udanie otworzyły drugą partię (8:5), przyjezdne szybko wyrównały (8:8). W środkowej części seta poszła punktowa seria ŁKS przy zagrywkach Mariany Brambilli (11:13), ale po chwili dziewięć kolejnych punktów zdobyły gospodynie, gdy w polu serwisowym błysnęła Nikola Abramajtys (20:13). Później asa dołożyła jeszcze Kertu Laak (23:14), a kolejną punktową zagrywkę posłała Reka Bozoki-Szedmak w ostatniej akcji seta (25:17).

Wygrana w drugim secie uskrzydliła ekipę BKS, która dominowała na początku trzeciej partii (10:3). Po takim wstępie bielszczanki kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku. Znów udaną wizytę w polu zagrywki zanotowała Nikola Abramajtys i po jej asie różnica wzrosła do dziesięciu oczek (19:9). Przy takim wyniku gospodynie trochę się zdekoncentrowały, przewaga stopniała nawet do trzech oczek (23:20), ale ostatecznie BKS wygrał 25:20.

Siatkarki z Bielska-Białej również w kolejnej partii szybko zyskały wyraźną przewagę (9:4). Później prowadziły 13:8 i w tym momencie do gry wróciła ekipa ŁKS, która odwróciła wynik dwoma punktowymi seriami (14:16). W końcówce lepsze były jednak gospodynie. Aleksandra Gryka wywalczyła piłkę meczową, a po chwili rywalki zaatakowały w aut, kończąc to spotkanie (25:21).

Najwięcej punktów: Kertu Laak (24), Reka Bozoki-Szedmak (12), Nikola Abramajtys (10), Martyna Borowczak (10), Aleksandra Gryka (10) – BKS; Regiane Bidias (11), Anastazja Hryszczuk (11), Anna Obiała (10) – ŁKS. MVP: Adriana Adamek.



BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:21)

BKS: Giulia Gennari, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka – Anna Pawłowska (libero) oraz Reka Bozoki-Szedmak. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Daria Szczyrba, Anastazja Hryszczuk, Wiktoria Kowalczyk, Thana Fayad. Trener: Adrian Chyliński.

