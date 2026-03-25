O krok od sensacji! Trudna przeprawa faworytek w ćwierćfinale Tauron Ligi

W premierowej odsłonie, po dość równej grze na początku (8:8), serią wygranych akcji popisały się siatkarki Lotto Chemika (9:12). Drużyna z Polic grała skuteczniej w ofensywie i powiększała przewagę (12:19). W końcówce siatkarki PGE Budowlanych ruszyły w pogoń, ale straty były zbyt duże. Weronika Gierszewska atakiem blok-aut przesądziła o wygranej przyjezdnych (22:25).

Początek drugiego seta to falstart siatkarek z Łodzi (0:5). W kolejnych akcjach przyjezdne nie zwalniały tempa, grały skutecznie i utrzymywały wyraźną przewagę (4:11, 9:17 - po asie Natalii Mędrzyk). Gospodynie sprawiały wrażenie zagubionych i nie były w stanie skutecznie zareagować. Atak Mędrzyk ustalił wynik na 15:25.

Gospodynie przebudziły się na początku trzeciego seta, wygrały pierwsze akcje (4:0), a później utrzymywały przewagę (10:5). Gra policzanek straciła impet z poprzednich partii i ekipa PGE Budowlanych mając przewagę w ofensywie, pewnie zmierzała po wygraną. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Maja Storck (25:19).

Policzanki nie rezygnowały i bardzo dobrze rozpoczęły kolejną część meczu (6:10). Gospodynie szybko złapały kontakt (10:11), później uzyskały na moment przewagę (15:13), ale siatkarki Chemika odpowiedziały serią wygranych akcji przy zagrywkach Julii Orzoł (16:20). W końcówce łodzianki znów odrobiły straty (22:22). Po ataku Orzoł policzanki miały piłkę meczową (23:24), ale seta zakończyła rywalizacja na przewagi. Gospodynie wygrały ją 27:25, po błędzie rywalek w ostatniej akcji.

Decydującą partię łodzianki rozpoczęły od mocnego uderzenia - po asie Alicji Grabki prowadziły 5:0. Rodica Buterez atakiem po bloku rywalek dała gospodyniom cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (8:4). Siatkarki Budowlanych utrzymywały korzystny wynik do końca. Paulina Damaske wywalczyła piłkę meczową (14:8), Maja Storck skutecznym atakiem zakończyła to starcie (15:9).

Najwięcej punktów: Maja Storck (32), Paulina Damaske (24), Sasa Planinsec (12) - Budowlani; Natalia Mędrzyk (22), Julia Orzoł (17), Weronika Gierszewska (16), Maja Koput (11) - Chemik. MVP: Maja Storck (30/55 = 55% skuteczności w ataku + 2 bloki).

PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police 3:2 (22:25, 15:25, 25:19, 27:25, 15:9)

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska. Trener: Maciej Biernat.

Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Matylda Grabowska, Eliza Ropela-Puzdrowska (libero). Trener: Dawid Michor.

