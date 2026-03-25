Ceremonia ważenia przed galą Babilon MMA 57. Transmisja TV i stream online

Będzie to ostatnia okazja do spotkania się ze wszystkimi zawodnikami przed piątkową galą.

Walka wieczoru (5 x 5 min):

120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)

Karta główna (3 x 5 min):

84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)

57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)

68 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Andrei Bereczhi (0-1)

Karta wstępna (3 x 3 min):

70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz

77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

Transmisja ceremonii ważenia w czwartek od 17:00 w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i Polsat Box Go.