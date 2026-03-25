Ceremonia ważenia przed galą Babilon MMA 57. Transmisja TV i stream online

W czwartek 26 marca odbędzie się ceremonia ważenia przed galą Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Transmisja od 16:55 w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

Grafika promująca oficjalne ważenie przed galą Babilon MMA, z trzema zawodnikami w centralnym punkcie. Widać napisy "Oficjalne ważenie otwarte dla kibiców" oraz szczegóły transmisji.
fot. Babilon MMA
Oficjalne ważenie przed galą Babilon MMA 57

Będzie to ostatnia okazja do spotkania się ze wszystkimi zawodnikami przed piątkową galą.

 

Walka wieczoru (5 x 5 min):
120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)

Karta główna (3 x 5 min):
84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)
93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)
120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)
77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)
84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)
57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)
68 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Andrei Bereczhi (0-1)

Karta wstępna (3 x 3 min):
70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak
61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz
77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

 

Transmisja ceremonii ważenia w czwartek od 17:00 w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

