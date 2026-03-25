Koncert siatkarzy z Zawiercia w Italii! Gigant pokonany w trzech setach

Siatkarze Aluronu efektownie weszli w to spotkanie i po kilku akcjach gospodarze przegrywali 1:5. Później oglądaliśmy walkę punkt za punkt i goście utrzymywali przewagę (6:9, 11:14). Lube złapało kontakt, gdy asa posłał Mattia Boninfante (14:15), Jurajscy Rycerze, którzy grali w tym secie z 71% skutecznością w ataku, zdołali jednak dowieźć korzystny wynik do końca. Ostatnią akcję seta skończył Bartłomiej Bołądź (22:25).

W drugiej odsłonie Jurajscy Rycerze kontynuowali kapitalną grę, grali wręcz koncertowo, mając aż 82% skuteczności w ataku. Znów odskoczyli rywalom na kilka punktów (6:10), a w środkowej części seta jeszcze powiększyli różnicę (11:19). Siatkarze Lube nie mieli argumentów, by odrobić taką stratę. Serwis gospodarzy w siatkę ustalił wynik na 16:25.

Po wyrównanym początku trzeciej partii (9:9), znów do głosu doszli zawiercianie. Po asie Miguela Tavaresa odskoczyli na cztery oczka (10:14), a kolejny punkt z zagrywki dołożył Bartłomiej Bołądź (14:18). Gospodarze nie rezygnowali, złapali kontakt (17:18), a później odrobili straty (21:21). Błąd serwisowy rywali dał ekipie Aluronu piłkę meczową (23:24), ale seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi. Gospodarze mieli piłki setowe, ale wojnę nerwów wygrali Jurajscy Rycerze. Spotkanie zakończyła długa wymiana, w której siatkarze Lube posłali piłkę w aut (29:31).



Najwięcej punktów: Aleksandar Nikolov (17), Eric Loeppky (11) - Lube; Aaron Russell (12), Bartosz Kwolek (10) - Warta. MVP: Miguel Tavares.

Cucine Lube Civitanova – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (22:25, 16:25, 29:31)

Lube: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Wout D’Heer – Fabio Balaso (libero) oraz Santiago Orduna, Pablo Kukartsev, Noa Duflos Rossi, Marko Podrascanin. Trener: Giampaolo Medei.

Warta: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

