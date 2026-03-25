Dobre wieści tuż przed meczem z Albanią. To przemawia za Polską

Albania wcześniej już trzykrotnie stawała na drodze polskich piłkarzy do mistrzostw świata, a dwa razy była rywalem w kwalifikacjach mistrzostw kontynentu.

ZOBACZ TAKŻE: Były kapitan Albańczyków wprost o Lewandowskim i Zielińskim. "Niewystarczające"

W eliminacjach MŚ 1986 w Meksyku najpierw było sensacyjne 2:2 w Mielcu, a później 1:0 w Tiranie po trafieniu Zbigniewa Bońka, który dotarł do stolicy Albanii samolotem prosto z Brukseli, gdzie dzień wcześniej uczestniczył w pamiętnym - z racji tragicznych wydarzeń i śmierci 39 osób - finale Pucharu Europy między jego Juventusem Turyn i Liverpoolem (1:0). Przy tym golu asystował, zagrywając piłkę do tyłu podeszwą buta, obecny selekcjoner Biało-Czerwonych Jan Urban.

W 1988 i 1989 roku Polacy dwukrotnie minimalnie (1:0 i 2:1) wygrali w eliminacjach mundialu, ale rok później do Włoch pojechały ekipy Szwecji i Anglii.

Z kolei w 2021 roku najpierw w Warszawie Biało-Czerwoni zwyciężyli 4:1, a miesiąc później w rewanżu w stolicy Albanii wygrali 1:0, co bardzo przybliżyło ich do... baraży - zakończonych sukcesem - o awans do MŚ w Katarze.

W eliminacjach ME dwie pierwsze konfrontacje miały miejsce w 1970 i 1971 roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie gospodarze wygrali 3:0, a w rewanżu w Tiranie było 1:1.

Natomiast w kwalifikacjach Euro 2024 najpierw w Warszawie Polacy zwyciężyli 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego, a na wyjeździe, 10 września 2023, doznali porażki 0:2. Po tym meczu z posadą selekcjonera biało-czerwonych pożegnał się Portugalczyk Fernando Santos. Awans do turnieju finałowego w Niemczech, już pod wodzą Michała Probierza, polscy piłkarze zapewnili sobie w barażach.

Była to druga porażka z Albanią w historii. Pierwsza miała miejsce w 1953 roku - w spotkaniu towarzyskim w Tiranie było 0:2.