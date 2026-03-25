Dwa gole Pajor w LM! Barcelona rozbiła Real Madryt

Polka wpisała się na listę strzelców już w szóstej minucie, kończąc zespołową akcję swojej drużyny. Asystę przy golu Pajor zaliczyła Alexia Putellas.

Do przerwy "Blaugrana" prowadziła 3:1, bo kolejne bramki dorzuciły Esmee Brugts oraz Irene Paredes. Gola dla "Królewskich" strzeliła Linda Caicedo.

W drugiej połowie Pajor po raz drugi trafiła do siatki.Zrobiła to w 57. minucie po asyście Clary Serrajordi. To jej szósta bramka w tej edycji Ligi Mistrzyń.

Chwilę później gola na 5:1 strzeliła Vicky Lopez.

Stratę Realu zmniejszyła w 66. minucie Caicedo. Chwilę później boisko opuściła Pajor - zmieniła ją Salma Paralluelo.

W 89. minucie wynik spotkania na 6:2 dla gości ustaliła Putellas.

Rewanż odbędzie się 2 kwietnia w Barcelonie.

Real Madryt - FC Barcelona 2:6 (1:3)

Bramki: Caicedo 30, 66 - Pajor 6, 57, Brugts 13, Paredes 32, Lopez 64, Putellas 89 (rz.k.).

Real Madryt: Misa - Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard - Dabritz (65 Toletti), Angeldal - Feller (65 Keukelaar), Weir (65 Dorado), Caicedo - del Castillo (85 Santiago).

FC Barcelona: Coll - Batlle, Paredes, Camara (74 Leon), Brugts - Serrajordi (60 Graham), Guijarro, Putellas - Lopez (74 Schertenleib), Pajor (67 Paralluelo), Pina.

Polsat Sport