Tomasz Fornal wypalił po meczu Ligi Mistrzów. "Tęsknię za Polską"

Fornal zdobył 10 punktów, w tym dwa skuteczne bloki oraz jeden as serwisowy. Polski przyjmujący zanotował przy tym 47% skuteczność w ataku. Statuetka MVP trafiła jednak w ręce Trevora Clevenota. Francuski przyjmujący to postać doskonale znana polskim kibicom z występów w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz JSW Jastrzębskiego Węgla.

- Zawsze z dużą przyjemnością wracam do tej hali. Atmosfera tutaj jest wyjątkowa, a to, że jest to ćwierćfinał Ligi Mistrzów sprawiło, że trybuny znów się wypełniły, co bardzo cieszy. Najważniejsze jest jednak nasze zwycięstwo za trzy punkty. Wykonaliśmy ważny krok w stronę awansu, ale teraz musimy to potwierdzić w spotkaniu rewanżowym. Tęsknię za Polską, za krajem, za tą otoczką i pełnymi halami, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość - powiedział Fornal.

Rewanżowy mecz zaplanowano na wtorek, 31 marca, w stolicy Turcji. Ziraatowi, w którego barwach występuje 28-latek, do awansu wystarczą dwa wygrane sety w rewanżu.

- To dla mnie nowe doświadczenie. Gra poza krajem, daleko od rodziny i przyjaciół. Językiem polskim posługuję się właściwie tylko podczas grania w gry z kolegami albo gdy rozmawiam przez telefon z rodzicami. Mimo wszystko jest to cenna lekcja, którą będę miał już za sobą i tyle - oznajmił zawodnik Ziraatu.

Rzeszowianie, chcąc zagrać w Final Four LM (16-17 maja w Turynie) muszą w Turcji zwyciężyć 3:0 lub 3:1, a później jeszcze w "złotym secie". Zwycięzca tej rywalizacji w półfinale trafi na wygranego z pary Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova.

- Polska liga jest jedną z najlepszych na świecie, o ile nie najlepszą. My jako zawodnicy wiemy, że mecze z drużynami z Polski czy Włoch to znacznie wyższy poziom niż ten, z którym stykamy się na co dzień w starciach z niektórymi zespołami w Turcji. Pod względem organizacyjnym Ziraat jest genialny, zapewnia zawodnikom wszystko, czego potrzeba i niczego nam nie brakuje. Trzeba jednak przyznać, że liga turecka jest słabsza od polskiej. Jeśli tamtejsi kibice się na mnie za to obrażą, to trudno, ale taka jest prawda - zakończył reprezentant Polski.

Rewanżowy mecz pomiędzy Ziraatem Bankkart Ankara a Asseco Resovią Rzeszów odbędzie się we wtorek, 31 marca. Transmisja od godziny 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.