Hajto zaapelował do Lewandowskiego. "Ty niedługo skończysz, daj powstać nowej legendzie"

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Temat Oskara Pietuszewskiego rozgrzewa piłkarską Polskę. Do rewelacyjnego 17-latka odniósł się podczas konferencji prasowej Robert Lewandowski, który starał się studzić nastroje wokół młodziana. Z kapitanem reprezentacji nie zgodził się natomiast Tomasz Hajto. - Robert, daj powstać nowej legendzie. Ty niedługo skończysz karierę, może to czas na Pietuszewskiego - zaapelował nasz ekspert.

Robert Lewandowski w stroju reprezentacji Polski i Tomasz Hajto podczas wypowiedzi
fot. PAP/Polsat Sport
Tomasz Hajto krytykuje Roberta Lewandowskiego za opinię o młodym piłkarzu

Lewandowski został zapytany przez dziennikarzy o Pietuszewskiego. Młody skrzydłowy robi furorę w Porto, a zdecydowana część opinii publicznej domaga się od trenera Jana Urbana wystawienia go w pierwszym składzie. Sam kapitan kadry starał się jednak studzić nastroje. Podkreślał, że Pietuszewski jest jeszcze młody i nie należy nakładać na niego zbyt dużej presji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Na tych piłkarzy postawi Urban? Tomasz Hajto wskazał skład na Albanię


Z taką opinią nie zgodził się Tomasz Hajto. W programie Polsat Futbol Cast otwarcie skrytykował wypowiedź Lewandowskiego.


- Opadły mi ręce. Kapitan reprezentacji jest tak sceptyczny wobec utalentowanego chłopaka z Polski? Trzeba przypomnieć Robertowi, że wyjeżdżał do Borussii Dortmund w wieku 22 lat, a w pierwszym sezonie był zmiennikiem Lucasa Barriosa. Kto wie, być może gdyby zmienił klub wcześniej, szybciej zacząłby wielką karierę? - powiedział Hajto.


- Mam wrażenie, że w tym wszystkim przemawia przez Lewandowskiego zazdrość. Może mamy nowego Lubańskiego, Latę albo Bońka? Dajmy chłopakowi szaleć! - dodał ekspert.


Były reprezentant Polski zauważył też, że w klubie Lewandowski na co dzień gra ze znacznie młodszymi zawodnikami.


- W klubie Robert gra z Yamalem. Młody chłopak wszedł do drużyny Barcelony z butami i dziś wymieniamy go jako jednego z najlepszych piłkarzy świata. Hiszpanie mieli mu powiedzieć, że jest za młody i powinien czekać? - zapytał retorycznie Hajto.


Na koniec nasz ekspert wystosował apel do Lewandowskiego.


- Robert, daj powstać nowej legendzie. Ty niedługo skończysz karierę, może to czas na Pietuszewskiego - powiedział Hajto.


Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
Baraże o MŚ - kto wygra 26 marca?
MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Urban: To będzie gra o wszystko
Zobacz także

Gorąco przed meczem Polski z Albanią! Urban powiedział to wprost

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

