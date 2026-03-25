Hajto zaapelował do Lewandowskiego. "Ty niedługo skończysz, daj powstać nowej legendzie"
Temat Oskara Pietuszewskiego rozgrzewa piłkarską Polskę. Do rewelacyjnego 17-latka odniósł się podczas konferencji prasowej Robert Lewandowski, który starał się studzić nastroje wokół młodziana. Z kapitanem reprezentacji nie zgodził się natomiast Tomasz Hajto. - Robert, daj powstać nowej legendzie. Ty niedługo skończysz karierę, może to czas na Pietuszewskiego - zaapelował nasz ekspert.
Lewandowski został zapytany przez dziennikarzy o Pietuszewskiego. Młody skrzydłowy robi furorę w Porto, a zdecydowana część opinii publicznej domaga się od trenera Jana Urbana wystawienia go w pierwszym składzie. Sam kapitan kadry starał się jednak studzić nastroje. Podkreślał, że Pietuszewski jest jeszcze młody i nie należy nakładać na niego zbyt dużej presji.
Z taką opinią nie zgodził się Tomasz Hajto. W programie Polsat Futbol Cast otwarcie skrytykował wypowiedź Lewandowskiego.
- Opadły mi ręce. Kapitan reprezentacji jest tak sceptyczny wobec utalentowanego chłopaka z Polski? Trzeba przypomnieć Robertowi, że wyjeżdżał do Borussii Dortmund w wieku 22 lat, a w pierwszym sezonie był zmiennikiem Lucasa Barriosa. Kto wie, być może gdyby zmienił klub wcześniej, szybciej zacząłby wielką karierę? - powiedział Hajto.
- Mam wrażenie, że w tym wszystkim przemawia przez Lewandowskiego zazdrość. Może mamy nowego Lubańskiego, Latę albo Bońka? Dajmy chłopakowi szaleć! - dodał ekspert.
Były reprezentant Polski zauważył też, że w klubie Lewandowski na co dzień gra ze znacznie młodszymi zawodnikami.
- W klubie Robert gra z Yamalem. Młody chłopak wszedł do drużyny Barcelony z butami i dziś wymieniamy go jako jednego z najlepszych piłkarzy świata. Hiszpanie mieli mu powiedzieć, że jest za młody i powinien czekać? - zapytał retorycznie Hajto.
Na koniec nasz ekspert wystosował apel do Lewandowskiego.
- Robert, daj powstać nowej legendzie. Ty niedługo skończysz karierę, może to czas na Pietuszewskiego - powiedział Hajto.
Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.
Przejdź na Polsatsport.pl