Historyczny wynik Zawiercia! Te liczby pokazują, jak dominowali w PlusLidze

Aluron CMC Warta Zawiercie kontynuuje piękną historię. Pod wodzą Michała Winiarskiego zespół bije kolejne rekordy. Niedługo po raz pierwszy w historii rozpocznie fazę play-off PlusLigi jako zwycięzca fazy zasadniczej. Liczby robią wrażenie i potwierdzają dominację Jurajskich Rycerzy na krajowym podwórku.

Pierwszy raz wygrali fazę zasadniczą


Za siatkarzami Aluron CMC Warty Zawiercie historyczna faza zasadnicza PlusLigi. W 26. kolejkach wywalczyli 61 punktów i po raz pierwszy wygrali z przewagą aż siedmiu punktów nad drugim w tabeli PGE Projektem Warszawa. To gwarantuje im teoretycznie łatwiejszą drogę do wielkiego finału.

 

Ćwierćfinał PlusLigi rozegrają z ósmą drużyną sezonu zasadniczego, czyli ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Zdecydowanymi faworytami do awansu do półfinału będą Jurajscy Rycerze z Zawiercia.

 

Aż 21 statuetek dla MVP meczu


Dominację Aluron CMC Warty Zawiercie w fazie zasadniczej sezonu 2025/2026 potwierdza aż 21 statuetek dla MVP spotkania. Oczywiście ma to związek z 21. zwycięstwami. Rekordzistą jest Mateusz Bieniek, który aż sześciokrotnie zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. Jedną mniej otrzymał Bartosz Kwolek. Po trzy padły łupem Miguela Tavaresa i Bartłomieja Bołądzia, a po jednej zgarnęli:

 

·         Aaron Russell

·         Jakub Popiwczak

·         Adrian Markiewicz

·         Patryk Łaba

 

Indywidualni rekordziści Warty Zawiercie w fazie zasadniczej


Warto przyjrzeć się indywidualnym statystykom siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie po 26. kolejkach fazy zasadniczej PlusLigi. Poniżej lista rekordzistów w wybranych kategoriach:

 

●     najlepiej punktujący, Aaron Russell - 326 punktów

●     najlepiej atakujący, Bartłomiej Bołądź - 55% skuteczności w ataku

●     najlepiej zagrywający, Mateusz Bieniek - 45 asów serwisowych

●     najlepiej blokujący, Mateusz Bieniek - 45 punktowych bloków

●     najlepiej przyjmujący, Bartosz Kwolek - 49,01%

●     najlepiej broniący, Jakub Popiwczak - 219 obron

 

Czy w ćwierćfinale Zawiercianie potwierdzą swoją dominację?


Kibice z Zawiercia wierzą w historyczne mistrzostwo Polski. Ich ulubieńców czeka jednak trudne zadanie. W ćwierćfinale zagrają z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz tej fazy już 29 marca w Zawierciu. Drugie spotkanie odbędzie się 6 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu.

 

W fazie zasadniczej oba mecze wygrali Jurajscy Rycerze. Najpierw na wyjeździe 3:1, a później u siebie 3:2 w ostatniej kolejce. Po ośmiu dniach drużyny te spotkają się ponownie, jednak stawka będzie znacznie wyższa. Zawiercianie chcą potwierdzić swoją dominację.

 

Wszystkie mecze fazy play-off PlusLigi transmitowane są na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

