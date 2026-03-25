Historyczny wynik Zawiercia! Te liczby pokazują, jak dominowali w PlusLidze

Pierwszy raz wygrali fazę zasadniczą



Za siatkarzami Aluron CMC Warty Zawiercie historyczna faza zasadnicza PlusLigi. W 26. kolejkach wywalczyli 61 punktów i po raz pierwszy wygrali z przewagą aż siedmiu punktów nad drugim w tabeli PGE Projektem Warszawa. To gwarantuje im teoretycznie łatwiejszą drogę do wielkiego finału.

Ćwierćfinał PlusLigi rozegrają z ósmą drużyną sezonu zasadniczego, czyli ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Zdecydowanymi faworytami do awansu do półfinału będą Jurajscy Rycerze z Zawiercia.

Aż 21 statuetek dla MVP meczu



Dominację Aluron CMC Warty Zawiercie w fazie zasadniczej sezonu 2025/2026 potwierdza aż 21 statuetek dla MVP spotkania. Oczywiście ma to związek z 21. zwycięstwami. Rekordzistą jest Mateusz Bieniek, który aż sześciokrotnie zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. Jedną mniej otrzymał Bartosz Kwolek. Po trzy padły łupem Miguela Tavaresa i Bartłomieja Bołądzia, a po jednej zgarnęli:

· Aaron Russell

· Jakub Popiwczak

· Adrian Markiewicz

· Patryk Łaba

Indywidualni rekordziści Warty Zawiercie w fazie zasadniczej



Warto przyjrzeć się indywidualnym statystykom siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie po 26. kolejkach fazy zasadniczej PlusLigi. Poniżej lista rekordzistów w wybranych kategoriach:

● najlepiej punktujący, Aaron Russell - 326 punktów

● najlepiej atakujący, Bartłomiej Bołądź - 55% skuteczności w ataku

● najlepiej zagrywający, Mateusz Bieniek - 45 asów serwisowych

● najlepiej blokujący, Mateusz Bieniek - 45 punktowych bloków

● najlepiej przyjmujący, Bartosz Kwolek - 49,01%

● najlepiej broniący, Jakub Popiwczak - 219 obron

Czy w ćwierćfinale Zawiercianie potwierdzą swoją dominację?



Kibice z Zawiercia wierzą w historyczne mistrzostwo Polski. Ich ulubieńców czeka jednak trudne zadanie. W ćwierćfinale zagrają z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz tej fazy już 29 marca w Zawierciu. Drugie spotkanie odbędzie się 6 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu.

W fazie zasadniczej oba mecze wygrali Jurajscy Rycerze. Najpierw na wyjeździe 3:1, a później u siebie 3:2 w ostatniej kolejce. Po ośmiu dniach drużyny te spotkają się ponownie, jednak stawka będzie znacznie wyższa. Zawiercianie chcą potwierdzić swoją dominację.

