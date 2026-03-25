Klub z Jastrzębia-Zdroju jednak wycofał się z ligi! Dramatyczna decyzja w trakcie sezonu

Sytuacja klubu od dłuższego czasu była fatalna. Dość powiedzieć, że w 24 dotychczasowych kolejkach piłkarze tego zespołu... nie wygrali ani jednego meczu i zamykają ligową tabelę. Łącznie zdobyli sześć punktów - siedmiokrotnie zremisowali spotkania, ale jeden punkt został im odjęty w związku z problemami finansowymi.

We wtorek klub poinformował, że zrezygnował z wyjazdu na najbliższy mecz z Chojniczanką Chojnice.

"W związku z trudną sytuacją finansowo-organizacyjną Klub GKS Jastrzębie informuje o rezygnacji z wyjazdu na mecz z Chojniczanką Chojnice, zaplanowany na sobotę, 28 marca, w ramach 25. kolejki Betclic 2. Ligi. Decyzja ta została podjęta z najwyższą odpowiedzialnością, z uwzględnieniem bieżących możliwości organizacyjnych Klubu" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Z kolei w środę pojawiło się kolejne oświadczenie.

- Zarząd K.S. GKS Jastrzębie S.A. z przykrością informuje, że w związku z trudną sytuacją Klubu podjęto decyzję o wycofaniu drużyny seniorskiej z rozgrywek Betclic 2. Ligi w sezonie 2025/2026 oraz drużyny rezerw, występującej w V lidze, grupie śląskiej II - czytamy.

Decyzja została podjęta ze względu na "brak realnych perspektyw zapewnienia stabilnego finansowania działalności klubu".

- Pomimo podjętych działań, licznych rozmów oraz prowadzonych negocjacji, nie udało się pozyskać wsparcia finansowego, które umożliwiłoby utrzymanie drużyn seniorskich na wymaganym poziomie organizacyjnym oraz zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania - napisał w klub w oficjalnym komunikacie.

Jeszcze w sezonie 2021/2022 ekipa z Jastrzębia-Zdroju rywalizowała na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. W sezonie 1988-1989 zanotowała jedyny w historii klubu występ na poziomie ówczesnej pierwszej ligi.

Do największych sukcesów GKS Jastrzębie zalicza się półfinał Pucharu Polski w sezonie 1975/1976 i ćwierćfinał krajowego pucharu podczas rozgrywek 2016/2017.

BS, Polsat Sport