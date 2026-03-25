Kołecki porównał MMA do igrzysk. "Kiedy miałem 15 lat"

Jakub ŻelepieńSporty walki

Szymon Kołecki przygotowuje się do walki na gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Już w piątek zmierzy się on ze Stuartem Austinem, a stawką pojedynku będzie pas kategorii ciężkiej. - Zaczynając przygodę w MMA, nie stawiałem sobie żadnych celów. Chciałem zawalczyć około 10 walk i najlepiej żadnej z nich nie przegrać - powiedział z rozbrajającą szczerością Kołecki.

Szymon Kołecki w szarym t-shircie z grafiką przedstawiającą sztangistę, trzymający mikrofon Polsat Sport podczas wywiadu.
fot. Polsat Sport
Kołecki wszedł do świata MMA w 2016 roku. Wcześniej był utytułowanym sztangistą, który sięgnał między innymi po olimpijskie złoto w Pekinie i srebro w Sydney.

 

- Chciałem zawalczyć około 10 walk i najlepiej żadnej z nich nie przegrać - powiedział Kołecki.


Okazało się jednak, że były sztangista może mierzyć znacznie wyżej. Już jest mistrzem kategorii półciężkiej federacji Babilon MMA, a w piątek stanie do walki o pas w wadze ciężkiej.


- Nigdy w to nie celowałem, a teraz będę walczył o drugi pas - podkreślił zawodnik.


W przeciwieństwie do MMA, w podnoszeniu ciężarów Kołecki od zawsze miał jasno określone cele.


- Z podnoszeniem ciężarów było zupełnie inaczej. Kiedy miałem 15 lat, zapisałem sobie w zeszycie moje cele sportowe. Chciałem zdobyć cztery złote medale olimpijskie. Zdobyłem złoty i srebrny - wyjaśnił.


Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

