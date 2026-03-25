Kołecki porównał MMA do igrzysk. "Kiedy miałem 15 lat"

Kołecki wszedł do świata MMA w 2016 roku. Wcześniej był utytułowanym sztangistą, który sięgnał między innymi po olimpijskie złoto w Pekinie i srebro w Sydney.

- Zaczynając przygodę w MMA, nie stawiałem sobie żadnych celów. Chciałem zawalczyć około 10 walk i najlepiej żadnej z nich nie przegrać - powiedział Kołecki.



Okazało się jednak, że były sztangista może mierzyć znacznie wyżej. Już jest mistrzem kategorii półciężkiej federacji Babilon MMA, a w piątek stanie do walki o pas w wadze ciężkiej.



- Nigdy w to nie celowałem, a teraz będę walczył o drugi pas - podkreślił zawodnik.



W przeciwieństwie do MMA, w podnoszeniu ciężarów Kołecki od zawsze miał jasno określone cele.



- Z podnoszeniem ciężarów było zupełnie inaczej. Kiedy miałem 15 lat, zapisałem sobie w zeszycie moje cele sportowe. Chciałem zdobyć cztery złote medale olimpijskie. Zdobyłem złoty i srebrny - wyjaśnił.



Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

