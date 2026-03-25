Kolejny trener stracił pracę w PKO BP Ekstraklasie
Dawid Szwarga nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. W środę gdyński beniaminek poinformował o zakończeniu współpracy z 35-letnim szkoleniowcem.
Szwarga przejął Arkę 9 grudnia 2024 roku po trenerze Tomaszu Grzegorczyku i wprowadził do Ekstraklasy. W najwyższej klasie Gdynianie spisują się jednak bardzo słabo – w 26 ligowych spotkaniach wywalczyli 30 punktów i plasują się na spadkowej, 16. pozycji.
Żółto-Niebiescy najgorzej w ekstraklasie radzą sobie na wyjazdach – w 13 meczach zanotowali jeden triumf i jeden remis oraz 11 porażek, przy bilansie bramkowym 6-30.
Jedyne zwycięstwo odnieśli 9 marca w Płocku, gdzie pokonali Wisłę 3:0. Akurat była to jedyna ligowa konfrontacja, której z ławki rezerwowych nie poprowadził Szwarga – 35-letni szkoleniowiec był zawieszony za żółte karki i oglądał to spotkanie z trybun.
W ostatniej kolejce wszystko wróciło do wyjazdowej normy – Gdynianie przegrali w Kielcach 0:3 z Koroną.
W środę, jak poinformował klub, odbyło się cykliczne spotkanie trenera Szwargi z jego władzami - zarządem, głównym akcjonariuszem Marcinem Gruchałą oraz dyrektorem sportowym Veljko Nikitoviciem - poświęcone podsumowaniu minionej kolejki oraz analizie aktualnej sytuacji drużyny.
„Podczas długiej i szczerej rozmowy omówiono zarówno kwestie sportowe, jak i inne okoliczności mające wpływ na bieżące funkcjonowanie drużyny, w tym kwestie rodzinne samego trenera. Wspólnie przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz możliwe działania, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy” – przekazano w komunikacie.
W wyniku tych ustaleń obie strony zgodnie uznały, że w obecnych okolicznościach najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy.
- Tym samym misja trenera Dawida Szwargi w Arce Gdynia dobiegła dzisiaj końca. Najbliższe treningi pierwszego zespołu poprowadzi asystent trenera Tomasz Włodarek – dodano.
Arka jest siódmym zespołem ekstraklasy, w którym w tym sezonie doszło do zmiany trenera. Wcześniej do takiego ruchu doszło w Rakowie, Piaście Gliwice, Pogoni Szczecin, Radomiaku Radom, Legii Warszawa oraz Widzewie Łódź.
Ta ostatnia drużyna miała najwięcej szkoleniowców, bo zatrudniony 5 marca Aleksandar Vuković jest już czwartym.