Kurakowa na 19. miejscu po programie krótkim na MŚ
Jekatierina Kurakowa zajmuje 19. miejsce po programie krótkim w mistrzostwach świata w Pradze. Prowadzi Japonka Kaori Sakamoto, dla której to ostatni start w karierze. Program dowolny solistek odbędzie się w piątek.
Sakamoto zmierza po czwarty tytuł mistrzyni świata. Wcześniej triumfowała w Montpellier (2022), Saitamie (2023) i Montrealu (2024). Srebrna medalistka igrzysk olimpijskich we Włoszech zaprezentowała się znakomicie do utworu „Time to Say Goodbye” Andrei Bocellego i Sarah Brightman, zdobywając 79,31 pkt. 25-latka po czempionacie w Pradze zakończy karierę.
Drugie miejsce zajmuje Japonka Mone Chiba, która uzyskała 78,45 pkt. Trzecia z dorobkiem 72,65 pkt jest Amerykanka Amber Glenn. Kurakowa ma 58,10 pkt i plasuje się na 19. pozycji.
W Pradze nie startuje dwukrotna mistrzyni olimpijska Alysa Liu z USA, która przed rokiem wygrała MŚ w Bostonie. Czołowi łyżwiarze figurowi często rezygnują z udziału w mistrzostwach świata w sezonie olimpijskim.
Jeszcze w środę wieczorem odbędzie się program krótki par sportowych z udziałem Julii Szczecininy i Michała Woźniaka.
Praga po raz trzeci gości elitę łyżwiarzy, wcześniej w latach 1962 i 1993.
