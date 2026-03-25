Kurakowa na 19. miejscu po programie krótkim na MŚ

Sakamoto zmierza po czwarty tytuł mistrzyni świata. Wcześniej triumfowała w Montpellier (2022), Saitamie (2023) i Montrealu (2024). Srebrna medalistka igrzysk olimpijskich we Włoszech zaprezentowała się znakomicie do utworu „Time to Say Goodbye” Andrei Bocellego i Sarah Brightman, zdobywając 79,31 pkt. 25-latka po czempionacie w Pradze zakończy karierę.

Drugie miejsce zajmuje Japonka Mone Chiba, która uzyskała 78,45 pkt. Trzecia z dorobkiem 72,65 pkt jest Amerykanka Amber Glenn. Kurakowa ma 58,10 pkt i plasuje się na 19. pozycji.

W Pradze nie startuje dwukrotna mistrzyni olimpijska Alysa Liu z USA, która przed rokiem wygrała MŚ w Bostonie. Czołowi łyżwiarze figurowi często rezygnują z udziału w mistrzostwach świata w sezonie olimpijskim.

Jeszcze w środę wieczorem odbędzie się program krótki par sportowych z udziałem Julii Szczecininy i Michała Woźniaka.

Praga po raz trzeci gości elitę łyżwiarzy, wcześniej w latach 1962 i 1993.

PAP