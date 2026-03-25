Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankasi. Relacja live i wynik na żywo
Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankasi to ćwierćfinałowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
Resovia jest obecnie w świetnej formie. Klub z Rzeszowa wygrał siedem swoich ostatnich meczów: pięć w PlusLidze i dwa w Lidze Mistrzów. Wielu polskich kibiców ma zatem nadzieję, że to właśnie ekipa z Podpromia przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę podczas środowego spotkania.
Przed polską ekipą jednak trudne zadanie. Przeciwnikami podopiecznych Massimo Bottiego będą zawodnicy klubu Ziraat Bankasi. Drużyna z Turcji ma na swoim koncie serię 11 triumfów z rzędu: osiem w lidze, jeden w krajowym pucharze i dwa w Lidze Mistrzów.
Oczywiście kibice podczas środowego meczu będą w szczególności zwracać uwagę na jednego z zawodników ekipy Ziraat Bankasi - Tomasza Fornala. Reprezentant Polski w tym sezonie występuje w zespole z Ankary, jednak sporo wskazuje na to, że już w kolejnej kampanii powróci na plusligowe boiska.
Rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrane 31 marca.
