Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankasi. Relacja live i wynik na żywo

Resovia jest obecnie w świetnej formie. Klub z Rzeszowa wygrał siedem swoich ostatnich meczów: pięć w PlusLidze i dwa w Lidze Mistrzów. Wielu polskich kibiców ma zatem nadzieję, że to właśnie ekipa z Podpromia przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę podczas środowego spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Antiga opowiedział o relacji z Kurkiem. Wspomniał też o Leonie

Przed polską ekipą jednak trudne zadanie. Przeciwnikami podopiecznych Massimo Bottiego będą zawodnicy klubu Ziraat Bankasi. Drużyna z Turcji ma na swoim koncie serię 11 triumfów z rzędu: osiem w lidze, jeden w krajowym pucharze i dwa w Lidze Mistrzów.

Oczywiście kibice podczas środowego meczu będą w szczególności zwracać uwagę na jednego z zawodników ekipy Ziraat Bankasi - Tomasza Fornala. Reprezentant Polski w tym sezonie występuje w zespole z Ankary, jednak sporo wskazuje na to, że już w kolejnej kampanii powróci na plusligowe boiska.

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrane 31 marca.

Początek o godzinie 18:00.

