Liga Mistrzyń wchodzi w decydującą fazę. Obecnie rozgrywane są ćwierćfinały.

W jednym z nich FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Pierwsze spotkanie odbędzie się w stolicy Hiszpanii. Rewanż - tydzień później w Katalonii.

W tym sezonie Real i Barcelona grały ze sobą trzykrotnie w różnych rozgrywkach. Bilans spotkań jest wyraźnie korzystny dla ekipy z Katalonii, która wygrała kolejno 4:0, 2:0 i 4:0.

Początek o godzinie 18:45.