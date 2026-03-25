Na tych piłkarzy postawi Urban? Tomasz Hajto wskazał skład na Albanię

Na ten mecz polscy kibice czekali bardzo długo. W czwartek 26 marca piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z narodową drużyną Albanii w barażach eliminacji mistrzostw świata. Jeżeli Biało-Czerwoni przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to w bezpośredniej walce o awans na mundial zmierzą się z triumfatorem spotkania Ukraina - Szwecja.

Selekcjoner polskiej kadry może mieć spory problem z wybraniem podstawowego składu na czwartkowy mecz. Zawodnicy będą musieli bowiem udźwignąć na swoich barkach ogromny ciężar. Nic zatem dziwnego, że na temat możliwych decyzji personalnych Jana Urbana w polskich mediach mówi się bardzo dużo.

Swój skład na mecz z Albanią wytypował również Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski w środowym odcinku programu Polsat Futbol Cast przestawił zestawienie, w którym według niego powinna wystąpić nasza kadra.

Wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią według Tomasza Hajty:

Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Arkadiusz Pyrka - Jakub Kamiński, Oskar Pietuszewski - Robert Lewandowski

AA, Polsat Sport