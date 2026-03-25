Nie żyje ojciec Anity Włodarczyk

W wieku 68 lat zmarł Andrzej Włodarczyk - ojciec Anity Włodarczyk. Smutną informację przekazał klub Pavart Rawicz.

Portret Andrzeja Włodarczyka, zmarłego działacza sportowego, obok zdjęcie Anity Włodarczyk.
fot. PAP/Pavart Rawicz

- To właśnie on stał za rozwojem międzynarodowych relacji, otwierając polskim drużynom drogę do startów w takich krajach jak Anglia, Holandia czy Australia. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu Rawicz stał się ważnym punktem na mapie tej dyscypliny - czytamy w komunikacie klubu.

 

Andrzej Włodarczyk był nie tylko pasjonatem speedrowera, ale także wielkim entuzjastą sportu. To w jego klubie pierwsze kroki stawiała jego córka Anita, która rozpoczynała swoją karierę od właśnie speedroweru. W 1998 roku została nawet mistrzynią Europy juniorów. Następnie zajęłą się lekkoatletyką, zdobywając m.in. trzy złote medale igrzysk olimpijskich.

 

Andrzej Włodarczyk miał 68 lat. W ostatnim czasie miał poważne problemy zdrowotne.

 

 

