Nie żyje ojciec Anity Włodarczyk

- To właśnie on stał za rozwojem międzynarodowych relacji, otwierając polskim drużynom drogę do startów w takich krajach jak Anglia, Holandia czy Australia. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu Rawicz stał się ważnym punktem na mapie tej dyscypliny - czytamy w komunikacie klubu.

Andrzej Włodarczyk był nie tylko pasjonatem speedrowera, ale także wielkim entuzjastą sportu. To w jego klubie pierwsze kroki stawiała jego córka Anita, która rozpoczynała swoją karierę od właśnie speedroweru. W 1998 roku została nawet mistrzynią Europy juniorów. Następnie zajęłą się lekkoatletyką, zdobywając m.in. trzy złote medale igrzysk olimpijskich.

Andrzej Włodarczyk miał 68 lat. W ostatnim czasie miał poważne problemy zdrowotne.

