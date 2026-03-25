Oficjalnie: Baraniewski stoczy kolejny pojedynek w UFC! Termin i rywal są już znani

Podczas ubiegłotygodniowej gali UFC Fight Night 270 w Londynie 27-latek potrzebował zaledwie 28 sekund, by pokonać przez techniczny nokaut Austena Lane'a (13-8-0, 1 NC). Zwycięstwo to przełożyło się na rekordowy dla Polaka bonus od władz amerykańskiej organizacji w kwocie 100 tysięcy dolarów. Tym samym zawodnik pochodzący z Warszawy podtrzymał swoją niesamowitą passę - jak dotąd wszystkie zawodowe pojedynki z jego udziałem kończyły się już w pierwszej rundzie.

O swoich ambitnych planach na przyszłość "Rudy" opowiedział zaledwie kilka dni po walce, w programie cenionego w świecie MMA dziennikarza, Ariela Helwaniego. Choć Baraniewski zadeklarował pełną gotowość na każde wyzwanie rzucone przez federację, wskazał konkretnego przeciwnika, z którym chętnie skrzyżowałby rękawice. Mowa o doświadczonym Ionie Cutelabie (20-11-1, 1 NC).

Wszystko wskazuje na to, że rozmowy dotyczące kolejnego występu Polaka zostały już sfinalizowane. Artur Gwóźdź w środowe popołudnie opublikował w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że oficjalne ogłoszenie szczegółów starcia jest już tylko formalnością. Jak przekazał menedżer, zarówno termin pojedynku, jak i nazwisko rywala Baraniewskiego są już znane.